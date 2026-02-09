José Carlos sobrevive al cáncer y toca la campana tras ganar

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

"Desde hoy, cualquier problema que tengas podrás superarlo, porque ya ganaste la batalla más grande a la que se puede enfrentar cualquier ser humano", expresó la oncóloga pediatra Lizette Bojórquez Steffani al joven José Carlos Martínez, momentos antes de que tocara la campana tras vencer al cáncer.

La ceremonia, breve pero profundamente emotiva, se llevó a cabo en el piso 2 del Hospital General Regional No. 1 del IMSS en Ciudad Obregón. Durante el acto, la doctora recordó que en 2019 José Carlos enfrentó un diagnóstico de linfoma de Hodgkin cuando aún era un niño, pues estaba por cumplir 11 años.

A la difícil noticia se sumó, meses después, la llegada de la pandemia de Covid-19, que complicó aún más las condiciones en los hospitales debido a la escasez de insumos y otras circunstancias adversas.

Sin embargo, la actitud positiva de José Carlos y la fortaleza que recibió de sus padres y familiares fueron clave para superar la enfermedad, logrando finalmente pasar a la etapa de vigilancia en el año 2021.

RECONOCEN SU VALENTÍA Y TESTIMONIO DE ESPERANZA

"Cuando esto ocurre en un entorno de pandemia, como fue su caso, se añade una dificultad mayor, porque recordarán el temor que existía incluso para acudir al hospital y ver morir a personas que aparentemente estaban sanas", señaló Bojórquez Steffani.

La especialista reconoció el trabajo de todo el personal involucrado en la atención de José Carlos y de otros niños que continúan en tratamiento, además de destacar el compromiso del IMSS por hacer todo lo posible para ayudarlos a salir adelante.

"Hoy podemos decir que no solo culminó un tratamiento, sino que se curó de cáncer. Es un sobreviviente, ya no es un paciente. Al sobrevivir y ayudar a otros niños brindándoles esperanza, ese beneficio que él recibió se va a multiplicar", agregó.

"EN LA VIDA Y EN LA CANCHA"

Desde pequeño, José Carlos es fan del equipo Rayados de Monterrey, cuyo lema "En la vida y en la cancha" procura aplicar día con día. Juega futbol en un equipo de una liga amateur y, además, forma parte del equipo de voluntarios de Amar y Servir, donde apoya a otros pequeños que recién inician su tratamiento.

El joven tomó la palabra para agradecer a todas las personas que hicieron posible su recuperación, en especial a sus padres, a su hermano y a sus familiares, quienes siempre estuvieron a su lado. Recordó con nostalgia los momentos difíciles vividos en el hospital, que afortunadamente hoy quedan solo como recuerdos.

Tras los mensajes, José Carlos colgó un nuevo listón con su nombre e hizo sonar la campana durante varios segundos, anunciando así que oficialmente es un sobreviviente de cáncer y que comienza una nueva etapa de vida que, sin duda, traerá muchas cosas buenas para él.