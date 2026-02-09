  • 24° C
Continúan organizaciones afiliando "chuecos"

Ello, porque los autos "chocolate" siguen entrando el país por las fronteras de manera normal: Fidel Lugo

Feb. 09, 2026
Las organizaciones que se dedican a la defensa del patrimonio familiar continúan afiliando autos "chocolate" en proporción prácticamente normal, dado que estos siguen ingresando al país por las fronteras, y en el caso de Sippafa AC, los registra a razón de unos 15 por mes; esto es, cerca de 200 de estas unidades al año, reveló Fidel Lugo Ayala.

El presidente nacional de la organización dijo que esto es solamente en Sonora, pero en otras entidades la dinámica es distinta, siendo Ciudad Juárez la frontera por donde se ha detectado la mayor entrada de vehículos de procedencia extranjera sin importar legalmente.

Los autos que ingresan por Sonora, la gran mayoría se quedan en el estado, pero una parte son trasladados a Sinaloa, mientras que los que entran por Chihuahua, gran parte son llevados a entidades como Durango y Zacatecas, agregó.

Por lo que corresponde al tema de la importación definitiva de vehículos extranjeros dado a conocer por el gobierno federal durante enero pasado, Lugo Ayala hizo saber que no se han dado a conocer aún las reglas de operación del programa, para conocer acerca de los modelos que se podrán registrar, así como los costos y otros datos necesarios para los poseedores.

NO HAY DECOMISOS

Por ahora, y mientras esto se clarifica, no se han registrado decomisos de unidades en los retenes que establece la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior (Cevce) de Sonora, uno de los cuales se instala en Cruz de Piedra (Empalme), donde se ubican las instalaciones del programa Only Sonora, y que se mueve en fechas distintas a otras ubicaciones.

De acuerdo con el convenio que se ha hecho con el gobierno estatal, mientras que los propietarios de los vehículos cuenten con su documentación en regla, no tienen problema con dicha autoridad, comentó.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

