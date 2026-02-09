  • 24° C
Ciudad Obregón

Decrece 10.24% en enero ocupación hotelera en Cajeme

Esto, en hoteles tipo "A"; los de tipo "B" incrementaron su ocupación en un 74.85%: OCV

Feb. 09, 2026
La ocupación hotelera del municipio de Cajeme durante enero de 2026 registró una caída del 10.24 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2025, de acuerdo con la información dada a conocer por la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Ciudad Obregón.

El dato es para los hoteles de tipo "A"; esto es, los de tamaño mayor, como son los situados en la zona hotelera de Ciudad Obregón, que en el primes mes del presente año registraron una ocupación de 11 mil 773 cuartos noche, contra los 13 mil 117 que se ocuparon n enero de 2025 informó la OCV.

En cuanto a la tarifa promedio, esta registró incremento, al pasar de mil 193.57 pesos en 2025, a mil 357.57 pesos en enero de 2026. La ocupación promedio pasó del 48.97 por ciento en enero del año anterior a 43.96 en el mes que recién finalizó.

HOTELES TIPO "B"

En los hoteles tipo "B", por otra parte, la ocupación total se incrementó en un 74.84 por ciento, al pasar de mil 479 cuartos noche en el primer mes de 2025 a 2 mil 586 en enero de 2026, indicó la fuente.

En lo que se refiere a la tarifa promedio en este segmento, en 2025 fue de 521.96 pesos, mientras que en el primer mes de 2026 fue de 664.67 pesos.

En cuanto al porcentaje de ocupación, en enero de 2025 esta se encontraba en 23.27 por ciento, para situarse en 40.69 en el mes que concluyó.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

