Javier Lamarque pide a cajemenses no arrojar objetos al drenaje

No arrojar objetos al drenaje es fundamental para que no haya taponamientos que dan pie a derramamientos de aguas en las colonias de Cajeme, por lo que el alcalde Javier Lamarque Cano y director técnico de la paramunicipal, Jesús Antonio Ponce Zavala, reiteraron su llamado a la ciudadanía, para que evite esta mala práctica.

El presidente municipal informó que recientemente se ha acudido a zonas donde ha habido manifestaciones por las fugas de agua, donde se han encontrado sillas, conos, ropa, entre otros objetos que son arrojados al drenaje.

"De por sí es antigua gran parte de la red sanitaria, y durante mucho tiempo no se le dio mantenimiento, entonces arrojando este tipo de objetos por supuesto que se colapsa", comentó.

El director técnico del Oomapasc, Jesús Antonio Ponce Zavala, dio a conocer que con las lluvias recientes se incrementaron los reportes de drenajes tapados de 700 reportes a mil 563, los cuales se han ido atendiendo de manera paulatina.

Se han realizado 429 reparaciones y dentro de los 15 próximos días se espera reducir el 50 por ciento de las denuncias, agregó. Algunas zonas de Cajeme en donde el organismo trabaja actualmente para solucionar las fugas de agua son Valle Dorado, Miravalle, Municipio Libre y Benito Juárez.

El Oomapasc cuenta con un programa estratégico para atender todos los drenajes colapsados y fugas de agua en Cajeme, para lo cual se hizo una división de la ciudad en 7 sectores, cada uno con fechas programadas, por lo que el director técnico solicitó a los cajemenses ser pacientes.

El presidente municipal reiteró el llamado a que se pague en tiempo y forma el recibo del agua, para que haya más recursos para atender las denuncias.