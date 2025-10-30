Convocan a concurso de Cuento Infantil 2025 en Cajeme

Una convocatoria hace la Dirección de Educación Municipal de Cajeme a alumnos de primarias públicas y privadas, para que participen en el próximo concurso de Cuento Infantil 2025, cuya fecha límite para inscribirse es el día 14 de noviembre.

La titular de la dependencia, Zenaida Salido, explicó que las personas interesadas en participar deben acudir a las oficinas de Educación Municipal, ubicadas en la calle Sonora entre Hidalgo y Allende.

Los cuentos deberán estar enfocados al tema "Los valores en el entorno escolar", la extensión mínima del trabajo será de una cuartilla, mientras que la máxima será de 2.

Se calificarán aspectos como originalidad, estructura, creatividad, manejo literario del cuento, uso adecuado del lenguaje, manejo correcto de la ortografía y signos de puntuación, de acuerdo a los distintos niveles en que se dividirá el concurso, tomándose en cuenta los distintos grados de primaria.

La premiación será de 4 mil pesos al primer lugar, 3 mil al segundo y 2 mil pesos al tercer lugar, además de que se entregarán reconocimientos a cada participante y asesores. El evento tendrá lugar el 9 de diciembre en el salón Presidentes de Palacio Municipal.

HABRÁ DECLAMACIÓN A LA REVOLUCIÓN

La titular también dio a conocer que se convoca a alumnos de secundaria a participar en el Concurso de Declamación "A nuestros héroes Revolucionarios" 2025.

Este busca fomentar la participación de los estudiantes en los centros educativos oficiales y particulares, en el terreno de la expresión oral, así como promover el gusto del arte de la belleza de las palabras.

Los aspectos a evaluar son presentación, voz, memorización, emotividad, dicción, mímica, y dominio del auditorio, por lo que la premiación será de 4 mil pesos al primer lugar, 3 mil al segundo y 2 mil pesos al tercer lugar, así como reconocimiento de participación a cada estudiante.

Señaló que el concurso de declamación se realizará el jueves 13 de noviembre, a las 10:00 horas, y las inscripciones tienen como fecha límite el 7 de noviembre a las 15:00 horas (oficinas de Educación Municipal).

Información adicional puede ser consultada en la página de Facebook Municipio de Cajeme.