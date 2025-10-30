Expofest Cajeme 2025: habrá autobuses con horarios nocturnos para quienes asistan

Para mejorar la movilidad de las familias de Cajeme que deseen asistir a la Expofest Cajeme 2025, que se llevará a cabo del 7 al 23 de noviembre, se implementarán 6 rutas estratégicas que recorrerán distintos sectores del municipio.

El alcalde Javier Lamarque Cano subrayó que, en Cajeme, este esfuerzo conjunto busca promover el uso del transporte público, reducir la congestión vial y fortalecer la convivencia familiar durante uno de los eventos más esperados del año.

Jorge González, director general del Instituto de Movilidad y Transporte del estado de Sonora, explicó que estas podrán diferenciarse con distintos colores, mientras que el costo se encuentra en planeación, pero se garantizará que sea accesible para todas las personas. Estas unidades, correspondientes a la Línea 9, operarán en 4 horarios nocturnos de salida, programados a las 22:30 ,12:00, 1:00, y 2:30 horas.

"La idea es poner a disposición de todas las familias rutas de transporte de salida, es decir, podrán llegar al evento en el transporte urbano normal y contar con salidas especiales al concluir su visita a la feria", informó.

EL RECORRIDO

La ruta 1 entrará a colonias como Villas del Rey, Casa Blanca y Montecarlo, mientras que la ruta 2 recorrerá las colonias Aves del Castillo, Russo Vogel, Las Palmas y Nueva Palmira.

Por Villa Fontana, Valle Dorado, Villas del Trigo y Misión del Real pasará la ruta 3; la ruta 4 ingresará a las colonias Benito Juárez, Campanario, Real de Sevilla y Las Haciendas. En cuanto a la ruta 5, se encargará de las colonias Cajeme, Beltrones y Los Pioneros. La sexta ruta entrará a Villa Bonita, Villa California y a algunas universidades del municipio.

La Expofest Cajeme 2025 tendrá lugar luego de 5 años aproximadamente desde que dejó de realizarse este evento en el municipio, al cual asistían año con año cientos de familias.

Sé contará con la presencia de artistas y grupos musicales que pueden consultarse también en la página de Facebook Municipio de Cajeme, así como con juegos mecánicos, stands, entre otras atracciones para quienes asistan.

El evento promete ser diferente a ediciones anteriores, fomentando la cultura y el esparcimiento familiar.