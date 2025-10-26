  • 24° C
Javier Lamarque destaca eficiencia financiera en Cajeme

El presidente municipal compartió que se han generado ahorros y se ha bajado la deuda pública

Oct. 26, 2025
En Cajeme se cuenta con un eficiente manejo de las finanzas del gobierno municipal, pues se han generado ahorros del 35 por ciento en relación al bacheo de las calles debido a que cuenta con su propia planta fabricadora de asfalto, mientras que a la par se ha trabajado en reducir la deuda pública que era por un monto de 500 millones de pesos en el año 2021, destacó el alcalde Javier Lamarque.

El presidente municipal participó en el evento Encuentros Municipales por el Desarrollo, donde dio a conocer que la deuda pública actualmente es de 60 millones de pesos menos si se hace una comparación con el 2021. También informó que el Ayuntamiento está al corriente con los pagos a la empresa recolectora de basura, la cual ha demostrado una eficiencia del 95 por ciento en el servicio que presta.

En este sentido, Javier Lamarque Cajeme ha sido reconocido por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) en los años 2022, 2023 y 2024 por sus buenas prácticas de gobierno, manejo financiero y transparencia.

En cuanto al rescate de las vialidades, informó que hasta el momento van más de 3 millones de metros cuadrados, además de que se ha trabajado en la modernización del alumbrado público, ya que Cajeme pasó de tener 25 mil a 40 mil lámparas LED.

En materia de agua potable y drenaje, se han construido 3 nuevos pozos, se han rehabilitado 5 y se renovaron 38 mil metros de tubería en un año, además de que se ha anunciado la construcción de un nuevo parque industrial y el atracón de empresas.

En seguridad pública, Cajeme ha reducido en 40 por ciento los homicidios dolosos desde 2021, manteniendo los delitos de alto impacto por debajo de la media nacional.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

