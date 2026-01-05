  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 5 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Javier Lamarque, alcalde de Cajeme, garantiza apoyos para comisarías

El munícipe adelantó que se reunirá con comisarios y comisarias para hacer una evaluación de la situación que se vive en el área rural de Cajeme

Ene. 05, 2026
Javier Lamarque, alcalde de Cajeme, garantiza apoyos para comisarías

El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, adelantó que próximamente se reunirá con los comisarios, comisarías y delegados para hacer una revisión de la situación que se vive en la zona rural del municipio; asimismo, destacó que este año se contemplan algunos apoyos extraordinarios para mejorar las condiciones de vida en las comunidades.

"Las comunidades, comisarías y delegaciones son parte integral del municipio, por supuesto que cada año hay un gasto administrativo para cada comunidad y también existe un gasto que es operativo. Pero adicionalmente hay algunas obras que se van a llevar adelante para el mejoramiento del bienestar de nuestras comunidades. Sí está contemplado este apoyo, pronto me voy a reunir con los comisarios para hacer una evaluación de la situación y seguir avanzando", explicó.

En las comisarías y delegaciones existen problemáticas que se encuentran pendientes de una solución definitiva. En el caso de Pueblo Yaqui, la comisaria Rosario Valdez ha mencionado en distintas ocasiones que se requiere ampliar el cementerio, para lo cual ya existe un proyecto.

Por su parte, el comisario Ricardo Moreno, de Esperanza, ha destacado que hay más de 100 casas abandonadas que se busca clausurar mientras los dueños de las propiedades toman acciones al respecto. Esto, debido a que se les da un mal uso por parte de personas con adicciones o en situación de calle.

Al respecto, reiteró que siguen las gestiones ante el Gobierno Municipal, para ver de qué manera se puede proceder para dar una solución a esta problemática.

El año pasado se pudieron en marcha obras de pavimentación de calles en la zona rural de Cajeme.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Itson anuncia nuevas carreras para el 2026
Ciudad Obregón

Itson anuncia nuevas carreras para el 2026

Enero 05, 2026

El Instituto Tecnológico de Sonora ha logrado sostener una ampliación de su matrícula en los últimos años

Secundaria Técnica 2 planea construir gimnasio de usos múltiples con inversión de 500 mil pesos
Ciudad Obregón

Secundaria Técnica 2 planea construir gimnasio de usos múltiples con inversión de 500 mil pesos

Enero 05, 2026

Los alumnos de la secundaria contarán con un espacio para realizar sus diferentes prácticas; se planea que esté listo este 2026

Arrancan pagos de programas Bienestar en Cajeme
Ciudad Obregón

Arrancan pagos de programas Bienestar en Cajeme

Enero 05, 2026

Los recursos ya se están viendo reflejados en las cuentas de los derechohabientes