Ciudad Obregón

Itson promueve ciencia y tecnología: Realiza Semana de la Ciencia

Durante tres días recibirán a estudiantes de primaria y secundaria en su campus Centro

Nov. 11, 2025
Es una feria interactúa en la que se manipula y se muestran formas diferentes de resolver problemas y un semillero para futuros investigadores
Estudiantes de primaria y secundaria tuvieron un acercamiento a la ciencia, tecnología y humanidades con el arranque de la Semana de la Ciencia del Instituto Tecnológico de Sonora, en la que se presentaron 64 proyectos de diferentes carreras de la universidad.

Jesús Héctor Hernández López, rector del Itson, dijo que esta semana busca acercar a los niños y jóvenes la ciencia para que vean que la educación e investigación produce resultados positivos para la vida del ser humano, por ello es que profesores, investigadores y estudiantes prepararon los proyectos.

"Esta semana de la ciencia es un evento que la universidad realiza para beneficio de niños, de jóvenes aquí de la región, se organizan los proyectos por profesores, por estudiantes, hay mucho ánimo, hay mucha vocación también en la elaboración de estos proyectos, con el único fin de que los niños, los jóvenes vengan y observen cómo la ciencia transforma la vida humana".

CREAN VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

Entre las áreas que participaron se encuentra Ingeniería, Biotecnología, Ciencias Sociales y Humanidades, Mecatrónica, Salud, Arte, entre otros, y se programó recibir a mil 386 estudiantes de 42 centros educativos, así como a la comunidad del Itson.

Participaron investigadores acreditados a nivel nacional e internacional, estudiantes de maestría y doctorado para responder las preguntas e interactuar con los alumnos.

El Itson se preparó con la logística de trasladar desde las primarias y secundarias a los estudiantes con un camión, además que los recibieron y mostraron el recorrido por los stands de las diferentes carreras.

La semana de las ciencias arrancó este martes y continuará hasta el jueves de las 08:00 a las 13:00 horas, abierta para la comunidad en general que quiera realizar los recorridos por los stands en el CEEN del Itson Centro.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


