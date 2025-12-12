Itson logra presupuesto para el 2026

El Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) acordó un subsidio de 627 millones de pesos por parte del estado para el año entrante, con lo que se avanza en la paridad presupuestal entre el estado y la federación que espera alcanzar para 2027, informó el vicerrector académico de la universidad, Jaime Garatuza Payán.

El académico explicó que el decreto de la ley de egresos del estado presupuestó 579 millones de pesos en subsidios para el Itson y se agregarán 48 millones con la firma de un convenio, lo que suma el total de 627 millones.

Además, se asignaron 686 millones de pesos por parte de la federación, por lo que este año se acorta la brecha entre los gobiernos estatal y federal.

"En esta ocasión el monto asignado a la institución en el decreto o la ley de egresos es de 579 millones de pesos por parte del estado y de 686 millones de pesos por parte de la federación, pero siempre adicional a eso se firma un convenio que se le llama anexo de ejecución entre el estado la federación y el Itson, y en este convenio las cantidades que aparecen son de 627 por parte del estado y 686 por parte de la federación, esto da una diferencia de 48 millones con respecto a lo publicado en el decreto o la ley de egresos".

Garatuza Payán explicó que los 48 millones de pesos que se encuentran fuera del decreto serán aportados por el gobierno del estado como recursos extraordinarios, los cuales tradicionalmente el ejecutivo estatal cumple en depositar.

COMPROMISOS Y PROYECCIONES PARA LA PARIDAD PRESUPUESTAL EN 2027

Con el subsidio alcanzado para el siguiente año, el Itson avanza en la paridad presupuestal entre el estado y la federación, la cual se tiene proyectado alcanzar para el 2027.

"Vemos que la proporción que aporta el gobierno del estado con la federación ha ido incrementándose, este año, el 2026, según este anexo de ejecución el estado aportará el 48 por ciento de subsidio la federación el 52 por ciento de subsidio, en las pláticas que hemos tenido con el gobernador se ha hecho el compromiso de, en algún momento, llegar al 50-50; la evolución muestra que muy probablemente para el 2027 ya tengamos ese presupuesto junto en el que el estado pone un peso y la federación pone otro peso".

Los recursos se destinarán principalmente al apoyo de los alumnos y la docencia, además que se va a terminar el edificio de laboratorios de Enfermería en Empalme, así como la habilitación de un edificio en Cajeme, entre otros.