Invitan a apoyar Posada para niños que luchan contra el cáncer

Con el objetivo de ofrecer un día especial a niños y niñas que luchan contra el cáncer en Ciudad Obregón, la asociación Amar y Servir está organizando una Posada navideña a la que invita a la comunidad a participar, ya sea donando regalos o cobijas nuevas.

Como cada año, este evento se llevará a cabo en las primeras semanas de diciembre, y en esta ocasión está programado para el domingo 14. En ese día se entregarán todos los obsequios que se logren recolectar hasta esa fecha.

Vanessa Ochoa Rosas, integrante de la asociación, comentó que más de 40 niños ya han llenado un pequeño formato en el que especifican lo que les gustaría recibir como regalo durante las festividades navideñas. Por ello, se invita a la comunidad a apadrinar a uno de estos niños y hacerle llegar un regalo, acompañado de un mensaje motivador que los inspire a seguir luchando con valentía.

Además, se solicita a la comunidad que contribuya con donaciones de pasteles, piñatas, dulces, snacks, botellas de agua o dinero en efectivo para cubrir servicios como comida, inflables y otras sorpresas preparadas para los menores.

La voluntaria de Amar y Servir indicó que a aquellos niños que no puedan asistir al festejo debido a limitaciones de salud o por encontrarse hospitalizados en ese momento, se les hará entrega de sus regalos en una fecha posterior, ya sea en el hospital o en sus hogares.

"Muchos de estos niños no tienen la oportunidad de asistir a eventos grandes, como fiestas escolares o reuniones públicas, por lo que esta podría ser su única Posada. Por ello, nos esforzamos en organizar un festejo digno de lo que ellos merecen", expresó.

ASÍ PUEDES HACER LLEGAR TUS DONATIVOS

Las donaciones pueden entregarse a cualquier integrante de Amar y Servir o en las oficinas de Diario del Yaqui de lunes a sábado, de 4:30 p.m. a 10:00 p.m. Para quienes deseen realizar una donación en especie, se puede realizar mediante depósito o transferencia a la tarjeta de BBVA 4555 1130 1281 7823, a nombre de Pamela González.

Para obtener la lista de regalos solicitados por los niños, se puede enviar un mensaje de WhatsApp al 6444 628501 o bien consultar las redes sociales de Amar y Servir.