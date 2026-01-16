  • 24° C
Ciudad Obregón

Invertirán más de 4 mdp en áreas deportivas

Existen unidades que se encuentran en mal estado en la actualidad

Ene. 16, 2026
Invertirán más de 4 mdp en áreas deportivas

Un monto de 4 millones 200 mil pesos fue etiquetado este año para que el Instituto del Deporte Municipal ponga en marcha trabajos de mantenimiento y cuidado en áreas que son usadas para practicar deporte; actualmente algunas unidades pueden observarse en malas condiciones, como sucede en la avenida Cuauhtémoc y avenida Venice, del fraccionamiento Los Ángeles.

En el lugar se puede observar que hay maleza crecida, lo que a su vez da lugar a la presencia de fauna nociva. Asimismo, los juegos que hay en este espacio de recreación se ven descuidados, al igual que las canchas para futbol.

Vecinos de esta zona mencionaron que jóvenes ya no se sienten tan seguros al hacer uso de la unidad para practicar ejercicio y deporte, pues esta da un mal aspecto, ya que también se observa vandalismo.

El presidente municipal de Cajeme, Carlos Javier Lamarque Cano, ha informado en distintas ocasiones que se cuenta con un plan de trabajo para mejorar las condiciones de unidades deportivas en mal estado, lo que incluye restauración de iluminación, pues hay algunas que se encuentran a oscuras.

Cabe señalar que en el municipio se implementó el año pasado una aportación voluntaria en el recibo del agua para conformar un Fondo de Apoyo al Deporte; esta es de 2 pesos con 50 centavos y el 80 por ciento de lo recaudado debe ser destinado a ayudar a atletas que buscan competir en otras partes del estado o país, mientras que el resto es para apoyar con balones o reparación de aros de baloncesto.

El año pasado se recaudó más de un millón de pesos para el Fondo de Apoyo al Deporte.

 

