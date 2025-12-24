  • 24° C
Ciudad Obregón

Invertirán más de 200 mdp en red sanitaria de Cajeme en 2026

Se pondrán en marcha obras que tendrán alto impacto social positivo, informó el Oomapasc

Dic. 24, 2025
Más de 200 millones de pesos se invertirán el próximo año para seguir con el rescate de la infraestructura sanitaria de Cajeme, de manera que se mitiguen las fugas de agua y se mejore el servicio del líquido vital en zonas donde así se requiere, adelantó el director técnico del Oomapasc, Jesús Antonio Ponce Zavala.

Destacó que el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) invirtió millones de pesos este año con este mismo fin, por lo que se ha logrado avanzar significativamente, gracias al trabajo de la paramunicipal y a las gestiones hechas por el alcalde Carlos Javier Lamarque.

"Hay inversiones que vienen para el próximo año que superarán los 200 millones de pesos. Son 70 millones sumados, los 30 millones para equipo de desazolve, otros 15 millones que se van a integrar al Oomapasc, mas 50 mdp para la calle No Reelección en la colonia Benito Juárez. También 30 millones por parte del Bienestar y otros 50 millones en la parte de las calles que se encuentran entre la No Reelección y Zaragoza, de la calle Obregón al callejón Independencia", adelantó.

El próximo año una de las zonas prioritarias será la colonia Benito Juárez, así como la calle Zaragoza, donde se cambiará la infraestructura. "Vienen otros proyectos, hay 17 fraccionamientos en donde se coloca infraestructura sanitaria actualmente, viene un colector en la calle Eusebio Kino del fraccionamiento Compostela al Parque Industrial, un colector en la calle Ejército Nacional, una línea de agua potable para ese sector, entre otras inversiones importantes. Es una gestión que hace nuestro presidente Javier Lamarque para renovar la infraestructura hidrosanitaria y la mejora de la movilidad", dijo.

Se contemplan trabajos por la calle Nochebuena para las casas del Programa Nacional de Vivienda.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

