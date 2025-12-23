Invasión de propiedad en Navidad: denuncian presunto abuso inmobiliario en Ciudad Obregón

Mientras muchas familias en México se preparan para celebrar la Navidad con cenas, regalos y reuniones, una familia de Ciudad Obregón enfrenta una realidad completamente distinta: la invasión de su propiedad y la incertidumbre legal en plena temporada decembrina.

Lo que debería ser un momento de unión y descanso se ha convertido en días de estrés, reuniones con abogados y preocupación constante por la seguridad y el patrimonio familiar.

UNA NAVIDAD MARCADA POR LA INCERTIDUMBRE

De acuerdo con el testimonio difundido en redes sociales, la familia afectada señala que sus padres, en lugar de organizar los festejos navideños, se han visto obligados a iniciar un proceso legal para defender su vivienda. La denuncia apunta a una invasión clara de su propiedad, situación que ha alterado la tranquilidad del hogar y la convivencia familiar.

"Nos están invadiendo nuestra propiedad y nuestra paz", expresan, dejando ver el impacto emocional que este conflicto ha tenido durante una de las fechas más sensibles del año.

SEÑALAN FALTA DE INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES

La familia denuncia que, pese a que la invasión sería evidente, Desarrollo Urbano del municipio de Cajeme no ha intervenido para resolver el problema de manera directa. Esta omisión, aseguran, los ha empujado a enfrentar un proceso legal largo y costoso, cuando consideran que el caso no debería tratarse como un simple conflicto entre vecinos.

Según su versión, el problema estaría relacionado con un arrendador, una inmobiliaria y un instituto de carácter cristiano, quienes presuntamente no respetaron los límites de la propiedad afectada.

"NO ES UN PLEITO DE VECINOS"

Los afectados insisten en que la situación va más allá de un desacuerdo común entre particulares. Aseguran que se trata de una invasión que vulnera su derecho a la vivienda y a vivir en paz dentro de su propio hogar.

La falta de respuestas claras por parte de las autoridades ha incrementado la sensación de abandono institucional y ha obligado a la familia a buscar justicia por la vía legal.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJpMzFktWRAxWWnWoFHRL0F_EQxfQBKAB6BAgaEAE&url=https%3A%2F%2Fdiariodelyaqui.mx%2Fpoliciaca%2Fse-quema-camioneta-en-la-calle-200-de-ciudad-obregon%2F124064&usg=AOvVaw0vr69AkuEmmhuyEO6LNayK&opi=89978449

LLAMADO AL RESPETO DEL DERECHO A LA VIVIENDA

Ante esta situación, la familia hace un llamado público a las autoridades municipales y estatales para que intervengan y garanticen el respeto a los límites de la propiedad privada. También piden que se proteja el derecho a la vivienda digna, especialmente en fechas donde la estabilidad emocional y familiar cobra mayor importancia.

El caso ha generado reacciones en redes sociales, donde usuarios expresan su solidaridad y exigen una actuación más firme de las autoridades frente a posibles abusos inmobiliarios en Ciudad Obregón.