Interesa a cónsul de EU realidad de empresarios sonorenses

Se reúnen Drew Holster y el oficial político económico Frisco McDonald con líderes de la IP del sur de Sonora

Feb. 06, 2026
Para conocer algunos factores que inciden en la relación económica de ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos, recientemente se llevó a cabo en Ciudad Obregón una reunión-desayuno de líderes de la iniciativa privada del sur de Sonora con el cónsul de los Estados Unidos Drew Holster, en la que participó el oficial político económico Frisco McDonald, indicó Francisco Obregón Elizondo.

Entre otras cosas, se trataron temas acerca de cómo se están adecuando y ajustando los distintos sectores a la realidad económica y fiscal de ambos países, que son importantes socios comerciales, así como los factores que impactan la relación bilateral, como la seguridad, logística, cruces fronterizos, entre otros, expresó el promotor de inversiones en el sur de la entidad sonorense.

En la reunión llevada a cabo en el marco de la reciente visita del cónsul y su equipo al municipio la semana pasada, dijo, se abordaron temas principalmente de índole económico desde la perspectiva de los representantes de los distintos sectores presentes.

Mencionó que el cónsul Holster y su equipo ofrecieron mantener las puertas abiertas para cualquier inquietud, solicitud de información o apoyo con contrapartes en el vecino país del norte, dado que el consulado de los Estados Unidos es mucho más que una oficina para solicitud y renovación de visas, pues tiene diversas otras funciones, entre las que figuran las de índole económica y empresarial.

El evento fue ofrecido y coordinado por el propio Francisco Obregón Elizondo, Regino Angulo Rodríguez, Raúl Montes Elizondo y Arturo Knapp Ramos, teniendo como invitados a Alberto Cruz Elías Calles, Arturo Barnetche Valdez, Carlos Hernández, Fernando Bours, Francisco Rubio Siller, Francisco Schwarzbeck, Gerardo Barnetche, Gerardo Parada, Gildo Santiesteban, Javier Bours Almada, José María Treviño, Juan Antonio Hernández, Juan Pedro Romero, Luis Cruz, Pedro Luna y Salomón Sabag, entre otros.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

