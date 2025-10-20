  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 20 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Intensifican labores de mantenimiento en la Laguna

El director de la Promotora Inmobiliaria dio a conocer que habrá mejoras

Oct. 20, 2025
Intensifican labores de mantenimiento en la Laguna

Acciones de mantenimiento, limpieza e infraestructura se intensificaron en la Laguna de Náinari, informó el titular de la Promotora Inmobiliaria de Cajeme, Juan Salguero, quien aclaró que el principal objetivo es mantenerla en las mejores condiciones posibles y que en caso de que nuevamente se registren lluvias no haya efectos negativos.

Por el mantenimiento constante y las acciones que se han tomado se ha logrado mantener el nivel del agua en óptimas condiciones, dijo, lo que ha contribuido a que no haya malos olores, mejorando la experiencia para las personas que visitan esta zona del municipio, que es una de las más emblemáticas y de esparcimiento familiar.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

El titular de la Promotora Inmobiliaria informó que, entre las acciones, se han implementado estrategias preventivas de limpieza para evitar afectaciones por la proliferación de mosquitos con la temporada de precipitaciones.

También se trabaja en la renovación total del área del reconocido Discóbolo, donde se eliminará el paso vehicular y se colocarán adoquines en el espacio para crear una zona exclusivamente peatonal, adelantó.

Asimismo, se encuentra en curso la rehabilitación del estacionamiento ubicado sobre la calle Ignacio Allende, trabajos que ayudarán a mejorar la iluminación, además de que se colocarán rejas perimetrales, y se dará mantenimiento a bardas, con el fin de brindar mayor seguridad y comodidad a los visitantes.

Como parte del proyecto Complejo Laguna de Náinari, también se trabaja en la construcción de un auditorio al aire libre.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Yaquis se une a la lucha contra el cáncer infantil
Ciudad Obregón

Yaquis se une a la lucha contra el cáncer infantil

Octubre 20, 2025

Una joven en tratamiento oncológico lanza la primera bola y un niño toca la campana frente a la afición

Incrementarán la vigilancia en los panteones de Cajeme
Ciudad Obregón

Incrementarán la vigilancia en los panteones de Cajeme

Octubre 20, 2025

En los cementerios ya empezaron los trabajos de limpieza por el Día de Muertos

Hay un promedio de 2 mil lámparas apagadas en Cajeme; EMCO atiende los casos
Ciudad Obregón

Hay un promedio de 2 mil lámparas apagadas en Cajeme; EMCO atiende los casos

Octubre 20, 2025

El servicio de iluminación se encuentra al 96 por ciento aproximadamente, informó el alcalde Javier Lamarque Cano