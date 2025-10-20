Intensifican labores de mantenimiento en la Laguna

Acciones de mantenimiento, limpieza e infraestructura se intensificaron en la Laguna de Náinari, informó el titular de la Promotora Inmobiliaria de Cajeme, Juan Salguero, quien aclaró que el principal objetivo es mantenerla en las mejores condiciones posibles y que en caso de que nuevamente se registren lluvias no haya efectos negativos.

Por el mantenimiento constante y las acciones que se han tomado se ha logrado mantener el nivel del agua en óptimas condiciones, dijo, lo que ha contribuido a que no haya malos olores, mejorando la experiencia para las personas que visitan esta zona del municipio, que es una de las más emblemáticas y de esparcimiento familiar.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

El titular de la Promotora Inmobiliaria informó que, entre las acciones, se han implementado estrategias preventivas de limpieza para evitar afectaciones por la proliferación de mosquitos con la temporada de precipitaciones.

También se trabaja en la renovación total del área del reconocido Discóbolo, donde se eliminará el paso vehicular y se colocarán adoquines en el espacio para crear una zona exclusivamente peatonal, adelantó.

Asimismo, se encuentra en curso la rehabilitación del estacionamiento ubicado sobre la calle Ignacio Allende, trabajos que ayudarán a mejorar la iluminación, además de que se colocarán rejas perimetrales, y se dará mantenimiento a bardas, con el fin de brindar mayor seguridad y comodidad a los visitantes.

Como parte del proyecto Complejo Laguna de Náinari, también se trabaja en la construcción de un auditorio al aire libre.