Iniciará entrega de tarjetas a Mujeres Bienestar

A partir del siete de octubre se entregarán las tarjetas bancarias a las personas que se registraron en agosto al programa Pensión Mujeres Bienestar.

En Sonora fueron por encima de 47 mil mujeres que se incorporaron al programa durante agosto y que recibirán su tarjeta del banco Bienestar a partir del día séptimo de octubre para que puedan disponer de sus recursos bimestrales.

Con esta entrega podrá disponer sus recursos toda la población de los 60 a los 64 años, ya que anteriormente se habían inscrito únicamente las mujeres de 63 y 64 años de edad.

Se hizo un llamado a todas las derechohabientes que fueron inscritas durante agosto a estar al pendiente a los números de contacto que registraron, ya que recibirán un mensaje de texto indicando el día, hora y lugar en los que se les hará entrega de la tarjeta del banco.

En ediciones anteriores se hizo la entrega de las tarjetas del banco Bienestar en las oficinas del Cum de Ciudad Obregón para las derechohabientes de Cajeme, así como en los centros integradores de comunidades como Esperanza, Pueblo Yaqui, San Ignacio Río Muerto y Bácum.

Una vez que reciban su tarjeta, tardará aproximadamente 15 a 20 días ver reflejado el pago de tres mil bimestrales, con lo que se busca avanzar en la dignificación de las mujeres adultas mayores.