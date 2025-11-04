Inicia entrega de tarjetas a Jóvenes Construyendo el Futuro en Obregón

Arrancó la entrega de tarjetas del Banco Bienestar para los aprendices que se registraron al programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Cajeme y el operativo continuará durante los siguientes días en el Centro de Usos Múltiples (CUM).

Servidores de la Nación informaron que son cerca de 600 tarjetas que llegaron a Cajeme y el primer día se citaron a un aproximado de 200 aprendices que recibirán sus pagos a través del plástico del Banco Bienestar.

Los jóvenes están siendo llamados a través de los números de contacto que dejaron y se les cita para que acudan a recoger las tarjetas con una fecha y hora establecida en el CUM de Obregón, en donde se tienen mesas de atención.

Para poder recibir la tarjeta del Banco Bienestar, es necesario que los aprendices lleven su identificación oficial vigente, ya sea credencial para votar o el pasaporte.

A nivel nacional el periodo de entrega es del 1 al 10 de noviembre, sin embargo se estima cubrir la totalidad de las entregas en Obregón antes de que concluya la semana.

FALTAN MUJERES POR ACUDIR

Por otro lado, personal de la Secretaría del Bienestar informó que están los últimos días de la entrega de tarjetas para el programa Pensión Mujeres Bienestar y todavía hay beneficiarias que están pendientes por acudir a recoger sus tarjetas.

El operativo de entrega para este programa concluye el 7 de noviembre y hay mujeres a quienes les marcan a su número de contacto y no contestan para acudir a recoger sus tarjetas.

Hicieron el llamado a todas las mujeres de 60 a 64 años que se hayan registrado en agosto y no hayan acudido a hacerlo para que puedan gozar de los beneficios del programa.