Ciudad Obregón

Inicia 2026 con panorama incierto para el comercio

Requieren pequeños empresarios de incentivos para pensar en crecer y seguir generando empleos: Gustavo Cárdenas

Ene. 05, 2026
Un panorama complicado es el que se vislumbra en el arranque del 2026 para el sector comercio del municipio de Cajeme, por lo que se requieren incentivos para poder crecer y generar los empleos necesarios entre la población, expresó Gustavo Cárdenas García.

El presidente de la Canaco Ciudad Obregón hizo el llamado a los gobiernos de los tres niveles a brindar facilidades a los empresarios, sobre todo a los pequeños y medianos que se encuentran en la formalidad, que son los que generan la riqueza y, por ende, los que dan los empleos, además de pagar impuestos, cuotas del IMSS, energía eléctrica y la renta de sus locales, todo lo cual es ingreso para el gobierno.

Pero –dijo--, además de lo que ya pagan, van a comenzar a reducir sus jornadas de trabajo a 40 horas semanales, lo que será gravoso para sus ingresos, ya que tendrán que contratar mayor cantidad de personal para cubrir los espacios que estarán quedando al descansar menos horas los trabajadores.

Por eso es que exhortan a reducir el impuesto sobre la nómina entre otras cargas impositivas, las cuales, al sumarse al costo operativo regular de las empresas, desalientan la inversión, agregó.

MEJORARON LAS VENTAS

Por lo que corresponde a las ventas de diciembre, hizo saber que estas mejoraron en buena medida, incrementos que llegaron hasta un 40 por ciento en algunos casos, en la mayoría de los giros.

Mencionó que a esto contribuyó el manejo de redes sociales por parte de algunos comerciantes, por lo que conminó al resto del comercio formal a participar en cursos de manejo de redes para ventas, que regularmente se imparten en la Canaco.

Francisco Angulo
Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

