Infancias y juventud trans tienen ya su día y es hoy 29 de oct.

La vicepresidenta de Sonora Trans, Alejandra Domínguez, explicó que el proceso de transición es individual, diferente en cada persona, por lo tanto, hay niños y adolescentes que a temprana edad comienzan a identificarse.

"Hay muchos prejuicios alrededor de nosotros,pues se piensa que decidimos de repente ser personas trans y nuestra identidad viene desde nuestra conciencia, nuestro primer acto de conciencia de quiénes somos y cómo nos percibimos", citó.

Históricamente, expuso, las personas trans adultas, pero en mayor medida los niños, niñas y adolescentes, se han hecho invisibles por el peso de los prejuicios que aún mantiene la sociedad.

Ante esto, dijo, se trabaja en un programa de escuela para mamás, papás y familiares de personas trans, para brindarles herramientas para el acompañamiento de sus hijas, hijos, en su transición y poder enfrentar una sociedad prejuiciosa.

"Hay un dicho muy poderoso, lo que no se dice, no se escucha, y lo que no se visibiliza se invisibiliza. No sólo existen las personas trans adultas, existen desde niños, es un proceso individual", agregó.

