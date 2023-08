INE lanzará convocatoria para observadores electorales

Como parte del proceso electoral 2023-2024, el lunes 04 de septiembre el Instituto Nacional Electoral (INE) lanzará la convocatoria para el registro de observadores electorales, en el que pueden participar todos los ciudadanos que no tengan relación directa con partidos políticos, informó Noely Zamudio Olivares.

La vocal ejecutiva de la Junta Distrital 06 del INE señaló que cualquier ciudadano puede registrarse, ya sea de manera presencial o virtual, siempre y cuando no esté registrado como miembro de un partido, no haya sido candidato en los tres años anteriores, y que no haya sido designado como funcionario de casilla para la elección concurrente.

Quienes deseen participar en esta vertiente de la democracia, pueden acudir a registrarse en la Junta Distrital, ubicada en la calle Viena y Ostimuri en la colonia Bella Vista, o pueden hacerlo a través de la página oficial del Instituto, señaló Zamudio Olivares.

Llama a jóvenes a tramitar su credencial de elector

Por otra parte, hizo el llamado a los jóvenes que están por cumplir los 18 años a más tardar el 02 de junio de 2024, para que acudan a realizar el trámite de credencial de elector a más tardar el 22 de enero, y tener así la oportunidad de decidir por sus gobernantes.

Mencionó que el módulo fijo de calle Chihuahua entre Hidalgo y Guerrero está funcionando de manera normal, de las 8:00 a las 20:00 horas, de lunes a viernes, mientas que el módulo móvil trabaja de las 8:00 a 15:00 horas.

Para concluir, afirmó que este jueves, este último estará ubicado en la Loma de Guamúchil, en el área de la Biblioteca de la comunidad, mientras que el viernes funcionará en el sitio que ocupa la comisaría de Esperanza.