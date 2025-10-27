Cautelosa, la industria para invertir en México: Fernández

Pese a los esfuerzos del sector privado, la industria en México mantiene una postura cautelosa en temas de inversión, debido al ambiente de incertidumbre que se deriva de las especulaciones políticas y económicas relacionadas con la renovación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, los posibles aranceles hacia nuestro país, además de temas internos relativos a cuestiones jurídicas y fiscales, expresó Francisco Fernández Jaramillo.

El presidente de la Canacintra delegación Ciudad Obregón mencionó que las discusiones sobre la Reforma a la Ley de Amparo y la Reforma Fiscal 2026 son factores que mantienen a la expectativa a los posibles inversores, dado que son situaciones que pueden afectar a las nuevas inversiones, por lo que las grandes empresas podrían seguir esperando una mayor claridad en estos temas.

La delegación de Canacintra en la localidad continúa trabajando activamente para fortalecer y promover un ambiente de negocios favorable y mantener una vinculación constante con las autoridades, buscando siempre la mejora continua y el crecimiento del sector industrial en la región, aseguró el empresario.

Como una gran ventaja competitiva calificó el dirigente el que ahora exista una Oficina de enlace del Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón (Copreco) en Phoenix, Arizona, que tiene entre sus principales objetivos la atracción de inversión externa y promover el desarrollo económico binacional.

Comentó, por otra parte, que el Parque Industrial de Ciudad Obregón (PICO) cuenta con las condiciones necesarias para recibir nuevas inversiones, al disponer de un 20 a 25 por ciento de espacio libre para la instalación de más industrias.

En este sentido, dijo, se busca reactivar el Comité de Propietarios y Usuarios del lugar, con el objetivo de impulsar y promover ese espacio, donde actualmente se generan alrededor de 14 mil empleos.

Está en proceso la renovación del Comité de Propietarios y Usuarios del Parque Industrial de Ciudad Obregón, para que pueda seguir impulsando pa atracción de nuevas empresas a la localidad