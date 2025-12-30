  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 30 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Incrementa de nuevo afluencia en Mercajeme

Después de una pausa posterior a Navidad, de nueva cuenta se reactivó el flujo de compradores al centro comercial: Valdez

Dic. 30, 2025
Incrementa de nuevo afluencia en Mercajeme

Luego de unos días de pausa posterior a la Navidad, nuevamente se reactivó la afluencia de ciudadanos al Mercajeme y al sector centro de la ciudad en general, para adquirir los productos y artículos destinados a las fiestas de fin de año, con lo que se espera un buen repunte para los locatarios del centro comercial, expresó Esteban Valdez Gazcón.

El presidente del Consejo de Administración del inmueble manifestó que desde este martes 30 muy temprano comenzó a incrementarse el flujo de personas en los distintos locales interiores y exteriores, así como la cantidad de vehículos en las dos plantas del estacionamiento, y se prevé que así continúe hasta este miércoles a media tarde, cuando ya comienza a bajar el movimiento.

Los puestos que mayor afluencia de ciudadanos registran son los del pasillo de carnes, seguidos por los de ropa, además de los e alimentos preparados, "y en general, todos los giros están vendiendo", aseguró.

SEGURIDAD REFORZADA

Comentó el entrevistado que, debido a que se incrementó la cantidad de guardias de seguridad, no se han registrado incidentes que lamentar, y el robo hormiga se ha mantenido igualmente controlado.

Por otra parte, recordó que se cuenta con cámaras de seguridad en todas las áreas comunes del inmueble, con las que se detecta cualquier situación sospechosa, previniendo así que se registren delitos en el interior.

Mencionó Valdez Gazcón que, por el mismo incremento en el flujo de vehículos, el estacionamiento de pronto se satura, pero es sólo por unos breves minutos, por lo que hizo el llamado a tener un poco de paciencia para poder subir y prevenir con ello cualquier incidente que se pueda presentar al dejar su unidad estacionada en algún lugar del centro.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

Contenido Relacionado
Realiza bacheo emergente la Junta de Caminos
Ciudad Obregón

Realiza bacheo emergente la Junta de Caminos

Diciembre 30, 2025

Ello en la red carretera ubicada en municipios del sur de Sonora: Marco A. Mercado

Exhorta a dueños de "chuecos" a cumplir reglas
Ciudad Obregón

Exhorta a dueños de "chuecos" a cumplir reglas

Diciembre 30, 2025

Ello, para evitar ser molestados y no tener contratiempos legales en fin de año: Fidel Lugo

Tras más de 100 años, familias cajemenses recibirán certeza jurídica
Ciudad Obregón

Tras más de 100 años, familias cajemenses recibirán certeza jurídica

Diciembre 30, 2025

Habitan a un costado del ferrocarril y no cuentan con escrituras de sus viviendas