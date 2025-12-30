Incrementa de nuevo afluencia en Mercajeme

Luego de unos días de pausa posterior a la Navidad, nuevamente se reactivó la afluencia de ciudadanos al Mercajeme y al sector centro de la ciudad en general, para adquirir los productos y artículos destinados a las fiestas de fin de año, con lo que se espera un buen repunte para los locatarios del centro comercial, expresó Esteban Valdez Gazcón.

El presidente del Consejo de Administración del inmueble manifestó que desde este martes 30 muy temprano comenzó a incrementarse el flujo de personas en los distintos locales interiores y exteriores, así como la cantidad de vehículos en las dos plantas del estacionamiento, y se prevé que así continúe hasta este miércoles a media tarde, cuando ya comienza a bajar el movimiento.

Los puestos que mayor afluencia de ciudadanos registran son los del pasillo de carnes, seguidos por los de ropa, además de los e alimentos preparados, "y en general, todos los giros están vendiendo", aseguró.

SEGURIDAD REFORZADA

Comentó el entrevistado que, debido a que se incrementó la cantidad de guardias de seguridad, no se han registrado incidentes que lamentar, y el robo hormiga se ha mantenido igualmente controlado.

Por otra parte, recordó que se cuenta con cámaras de seguridad en todas las áreas comunes del inmueble, con las que se detecta cualquier situación sospechosa, previniendo así que se registren delitos en el interior.

Mencionó Valdez Gazcón que, por el mismo incremento en el flujo de vehículos, el estacionamiento de pronto se satura, pero es sólo por unos breves minutos, por lo que hizo el llamado a tener un poco de paciencia para poder subir y prevenir con ello cualquier incidente que se pueda presentar al dejar su unidad estacionada en algún lugar del centro.