Inconformidad de propietarios de autos "chocolate"

Pagaron por la regularización, pero no se pudieron registrar las unidades: no pueden recuperar el dinero; dará CSP anuncio el próximo lunes

Sep. 05, 2025
Propietarios que realizaron el trámite y pagaron por la regularización de sus autos "chocolate" pero al final, por distintos motivos no se pudo hacer el registro de sus unidades, se encuentran inconformes por no poder recuperar el dinero, que se encuentra en poder de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mencionó Fidel Lugo Ayala.

El coordinador nacional de Sippafa, A.C. dijo que varios de sus afiliados han estado solicitando el apoyo de la organización, dado que han buscado la manera de recuperar dichos recursos y no han podido obtenerlos.

Por ello es que hizo el llamado a todos quienes estén en esta situación para que acudan cuanto antes a las oficinas de Sippafa en el Estado de Sonora a registrarse en un listado, para hacer el trámite conjunto ante la dependencia recaudadora del Gobierno federal de manera que se les pueda restituir su dinero.

Entre los supuestos en los que pueden caer los poseedores de estas unidades para no haber sido regularizadas están alteraciones en el título original o la falta de este, que el vehículo haya entrado al país después el decreto, o que un ciudadano haya tratado de regularizar más de un carro al mismo nombre, expresó.

ANUNCIO DE CSP

Por otra parte, Lugo Ayala comentó que, en su conferencia de prensa mañanera de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el próximo lunes dará un anuncio relativo al decreto de regularización, esperando que este pueda ser relativo a que se permitirá el ingreso a todas las unidades que están faltantes de registro, entre ellas las que entraron más recientemente, para que el beneficio sea igual para todos.

Francisco Angulo
Francisco Angulo
