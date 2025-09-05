  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 5 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Afectan retenes en carretera a tiangueros de Cajeme

Son de cuatro a cinco filtros de revisión con los que se topan cada vez que van a Estados Unidos por mercancías: José Luis Arellano

Sep. 05, 2025
Afectan retenes en carretera a tiangueros de Cajeme

Tiangueros organizados del municipio de Cajeme se ven afectados por varios retenes de diversas instituciones gubernamentales que se establecen continuamente en la carretera de Nogales a Ciudad Obregón, que además de las molestias inherentes les causan retrasos, manifestó José Luis Arellano Martínez.

El presidente del llamado Tianguis Promaco, que los jueves y domingos se ubica por la calle 300 en el sector entre las calles Tabasco y Coahuila, comentó que son por lo menos cuatro los retenes itinerantes que se instalan durante el recorrido mencionado, entre los que se cuenta uno de la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior (Cevce).

Además, en ocasiones se pone uno de la Guardia Nacional; otras veces se establece el de la Fiscalía General de la República (FGR), uno de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), e incluso a veces se observa uno integrado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), expresó Arellano Martínez.

La pregunta, dijo, es por qué tantos retenes en ese tramo carretero, y por qué en cada uno de estos se revisa los vehículos de los comerciantes, cuando ellos traen sus documentos de importación en regla.

Agregó que, aunque hasta ahora no les han reportado que les hayan pedido alguna cantidad de dinero, son muchas las molestias y el tiempo que se les hace perder, pues generalmente cada revisión dura en promedio una hora.

Cada tianguero cruza a Estados Unidos una o dos veces por mes a efectuar sus compras, y cada vez que vienen de regreso se enfrentan a esta situación, afirmó el dirigente.

Francisco Angulo
Francisco Angulo
Contenido Relacionado
Inconformidad de propietarios de autos "chocolate"
Ciudad Obregón

Inconformidad de propietarios de autos "chocolate"

Septiembre 05, 2025

Pagaron por la regularización, pero no se pudieron registrar las unidades: no pueden recuperar el dinero; dará CSP anuncio el próximo lunes

Afecta mal tiempo a ambulantes
Ciudad Obregón

Afecta mal tiempo a ambulantes

Septiembre 05, 2025

Comerciantes fijos y semifijos del centro de Ciudad Obregón se vieron obligados a cerrar sus negocios ante las lluvias registradas el jueves y viernes

Sin mayores afectaciones por "Lorena" en Cajeme
Ciudad Obregón

Sin mayores afectaciones por "Lorena" en Cajeme

Septiembre 05, 2025

Habilitó Protección Civil dos albergues: uno en el CUM y otro en el Cobach de Pueblo Yaqui