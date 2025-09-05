Afectan retenes en carretera a tiangueros de Cajeme

Tiangueros organizados del municipio de Cajeme se ven afectados por varios retenes de diversas instituciones gubernamentales que se establecen continuamente en la carretera de Nogales a Ciudad Obregón, que además de las molestias inherentes les causan retrasos, manifestó José Luis Arellano Martínez.

El presidente del llamado Tianguis Promaco, que los jueves y domingos se ubica por la calle 300 en el sector entre las calles Tabasco y Coahuila, comentó que son por lo menos cuatro los retenes itinerantes que se instalan durante el recorrido mencionado, entre los que se cuenta uno de la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior (Cevce).

Además, en ocasiones se pone uno de la Guardia Nacional; otras veces se establece el de la Fiscalía General de la República (FGR), uno de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), e incluso a veces se observa uno integrado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), expresó Arellano Martínez.

La pregunta, dijo, es por qué tantos retenes en ese tramo carretero, y por qué en cada uno de estos se revisa los vehículos de los comerciantes, cuando ellos traen sus documentos de importación en regla.

Agregó que, aunque hasta ahora no les han reportado que les hayan pedido alguna cantidad de dinero, son muchas las molestias y el tiempo que se les hace perder, pues generalmente cada revisión dura en promedio una hora.

Cada tianguero cruza a Estados Unidos una o dos veces por mes a efectuar sus compras, y cada vez que vienen de regreso se enfrentan a esta situación, afirmó el dirigente.