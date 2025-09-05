Afecta mal tiempo a ambulantes

El mal tiempo que se presentó durante los días jueves y viernes como consecuencia del ciclón tropical "Lorena" provocó que los pequeños comerciantes que realizan su actividad en las banquetas de Ciudad Obregón se quedaran dos días sin abrir, lo que afectó sus ingresos familiares, expresó Bernardo Pomposo Sebastián.

El presidente de la Unión de Pequeños Comerciantes de Puestos Fijos y Semifijos del Municipio de Cajeme indicó que, para evitar los daños a las mercancías y ante la falta de clientes en el lugar, la gran mayoría tomaron la decisión de esperar a que el clima mejore.

Expresó Pomposo Sebastián que son 89 integrantes de la organización que dirige, los que se no abrieron sus puestos en los que ofrecen productos como mercería y bonetería, electrónica, fruta, hotdogueros y taqueros, los que esperan que este sábado ya amanezca soleado y puedan volver a trabajar.

Entre las cosas positivas está el que no se registraron vientos, lo que ayudó a que no se dañaran las estructuras, como en otras partes del estado y del país como en Hermosillo y Los Cabos, donde el ciclón tropical afectó también, expuso Pomposo Sebastián.

Y aunque "Lorena" les impactó en la falta de ingresos por ventas, lo bueno fue que llegó agua a las presas, y eso podría mejorar las perspectivas de las actividades primarias, agregó.