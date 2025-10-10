IMSS: Sonora recuperó empleos en septiembre

Sonora registró una recuperación de empleos formales del 1.18 por ciento durante el tercer trimestre del año, luego de haber cerrado septiembre con 648 mil 590 puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Según la información estadística de los puestos de trabajo registrados ante el IMSS, Sonora recuperó 7 mil 553 empleos formales entre julio y septiembre de este año, con lo que pasó de 641 mil 37 a 648 mil 590 personas contratadas.

Del total de las personas registradas durante septiembre, 383 mil 793 son hombres, quienes percibieron un promedio diario de 618.64 pesos, así como 264 mil 797 mujeres, con un sueldo promedio de 529.26 pesos al día y una persona que se identificó como no binaria, con un sueldo de 292.54 pesos.

Los municipios que más puestos de trabajo registraron ante el IMSS fueron Hermosillo con 267 mil 933, seguido por Cajeme con 107 mil 430 y Nogales con 76 mil 786.

Los sectores mayores generadores de empleos formales en Sonora son el comercio, que registró 142 mil 624, la industria de la transformación 135 mil 478 y los servicios para empresas 107 mil 076.

La recuperación fue gradual durante el tercer trimestre del año y septiembre fue el mes que más registró incremento en el estado de Sonora.