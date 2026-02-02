  • 24° C
Impulsan a estudiantes de Sonora en el extranjero

Se informó a rectores y directores de universidades sobre esta beca que busca impulsar el talento sonorense en el extranjero

Feb. 02, 2026
Las convocatorias para esta y otras becas se publican a través de las plataformas oficiales del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Para que estudiantes sonorenses puedan estudiar en el extranjero y representar a Sonora a nivel mundial, el Gobierno del Estado ofrece becas a 25 jóvenes que hayan sido aceptados en alguna institución de nivel superior en cualquier lugar del mundo.

Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación y Cultura, explicó que el Gobierno de Sonora tiene estas becas que constan de 200 mil pesos para apoyar a los jóvenes que hayan sido aceptados en alguna universidad del extranjero para que puedan costear su estancia y estudios en cualquier lugar del mundo en el que se encuentren representando a la entidad.

"La beca que ha lanzado el gobernador, Alfonso Durazo, no solo es la beca Sonora de oportunidades, sino también la beca de movilidad Sonora en el extranjero, Sonora en el exterior, y aquí 25 jóvenes cada semestre se hacen acreedores de 200 mil pesos cada uno para que puedan sortear su estancia en cualquier universidad del mundo en donde hayan sido aceptados, que pongan en alto el nombre del estado", detalló.

imagen-cuerpo

OBJETIVOS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL

El funcionario estatal dijo que se han dado a conocer estas becas a rectores y directores de universidades, así como a estudiantes de la entidad, con la finalidad de facilitar la movilidad estudiantil.

Este apoyo es otorgado a través del Instituto de Becas y Crédito Educativo para reconocer el desempeño de los estudiantes que de Sonora de 18 a 35 años que hayan sido aceptados en universidades extranjeras para fortalecer su desarrollo profesional y personal en otros países.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


