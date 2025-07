Impuestos no son para limpiar solares de particulares: Javier Lamarque

El recurso que recauda el Ayuntamiento de Cajeme es del pueblo y debe usarse para atender las principales necesidades de los ciudadanos, no para limpiar los baldíos de particulares por la irresponsabilidad de los mismos, advirtió el alcalde Javier Lamarque Cano, quien reiteró el llamado a los propietarios para que se hagan cargo de ellos y eviten sanciones por incumplimiento.

Esta es una denuncia que se hace frecuentemente en las colonias cuando el presidente municipal las visita, pues en muchas de ellas se observan solares que son usados como basurero clandestino, lo que ocasiona que haya fauna nociva y malos olores.

"Es una irresponsabilidad de los dueños de esos terrenos baldíos no limpiarlos. El dinero, el presupuesto del Ayuntamiento es de las y los cajemenses, para obra pública, no para limpiar los terrenos de particulares, y no es justo que dinero que debe dedicarse a mejoramiento de drenajes, de alumbrado público y de calles lo destinemos a limpiarles las casas abandonadas y solares baldíos a particulares", dijo.

Por las afectaciones que esta situación llega a causar en algunos puntos de la ciudad, el gobierno municipal sí colabora con la limpieza, sin embargo, esto no debería de ocurrir, aclaró.

En Cajeme se cuenta con una campaña en la que se notifica a dueños de solares baldíos, así como de casas abandonadas, que se hagan cargo de la limpieza, pues de lo contrario puede haber sanciones económicas.

También pide el alcalde conciencia a los mismos vecinos de estos solares, pues algunos de ellos hacen mal uso de dichos espacios.