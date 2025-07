"Es la Laguna de Náinari": Vecinos de Valle Verde viven entre derrames de agua

Entre malos olores es como María, de 81 años de edad, vive su día a día por los derrames de aguas negras que cumplen más de un año en la calle Zafiro, de la Amatista a la Ágata; una vez más, ella y los habitantes afectados por esta situación en la colonia Valle Verde hacen un llamado al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) para que haya una solución definitiva.

"Es la Laguna de Náinari. Yo soy una señora de 81 años, gracias a Dios yo no puedo salir, pero hay muchos vecinos que tienen que cruzar por estas calles, es demasiado tiempo para que no nos escuchen, estamos pagando, mi hijo paga sus impuestos. Ya se hizo un hoyo en el que varios carros han caído, lo hemos reportado, pero nos tienen olvidados aquí, desde el año pasado está el problema. Estamos todos los días con la peste, no sé qué vamos a hacer para que vengan, en tiempos de lluvia se inunda la calle porque es la peor calle que hay aquí, hemos durado dos días con inundaciones", dijo.

En el tramo de la vialidad en mención se observan encharcamientos a causa de las fugas de agua, las cuales también ponen en riesgo a las mascotas de los hogares, que beben de ellas.

Victoria es otra de las ciudadanas perjudicadas por la situación, pues además de que sus labores diarias se ven afectadas, se encuentra con problemas de su columna, y el estado de las calles genera riesgo de que sufra un accidente, principalmente en tiempos de lluvias, pues por las inundaciones el agua llega hasta las banquetas.

"Yo también estoy enferma de mi columna, tengo miedo a caerme. Estoy lavando y está saliendo mucha agua sucia, sale por una de las alcantarillas", mencionó.

Los residentes se encuentran a la espera de que haya una solución al problema, pues han recibido en distintas ocasiones visitas de las autoridades.