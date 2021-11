Importante visibilizar la violencia laboral

"La violencia o el hostigamiento laboral a mujeres es una situación que se presenta en algunos centros de trabajo y debe visibilizarse para que no se normalice", dijo Violeta Morales Ávila.

La representante de la Federación de Mujeres Mexicanas por las Ciencias Forenses y Jurídicas (Femexci), declaró que en cualquier empresa puede presentarse un problema de violencia laboral y que se da con mayor frecuencia en las dependencias gubernamentales.

En el marco del Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, recordó que ella fue víctima de hostigamiento laboral cuando trabajaba en una dependencia del Gobierno del Estado en la pasada administración y se le quiso obligar a firmar su renuncia.

"Es una especie de violencia que se aplica a las trabajadoras, que tiene como objetivo, yo creo, hacerlas renunciar para que, si tienen un cierto privilegio como sindicalizadas, lo pierdan", dijo.

"Existen muchos casos, cuando a mí me pasó aquella situación me di cuenta que existen muchos casos de compañeras del Gobierno que les hicieron lo mismo, les pedían la renuncia, obviamente para que no tengas los derechos de tu finiquito. Es muy común en todos los ámbitos, pero es muy frecuente en el Gobierno", expuso.

La Femexi ofrece asesoría legal, psicológica, médica y nutricional a mujeres y niñas víctimas de cualquier tipo de maltrato. Asimismo, organiza jornadas donde aparte de asesoramiento, mujeres emprendedoras promueven sus productos, como el que se llevó a cabo este sábado 27 de noviembre en la Laguna del Náinari.