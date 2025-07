Imparten capacitación preventiva sobre el gusano barrenador en Cajeme

El Comité de Protección Pecuaria de Sonora impartió una capacitación sobre cómo prevenir la presencia del gusano barrenador y qué hacer ante posibles afectaciones, tanto en el ganado como en seres humanos. La plática se realizó en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), y fue dirigida a productores, estudiantes de Veterinaria y público en general.

La expositora María Guadalupe Gutiérrez destacó que el objetivo principal es que las personas sepan cómo actuar y a qué instancias acudir en caso de que se presenta algún brote en el noroeste de México, pues en el sureste ya se han reportado 20 personas con síntomas.

"El Comité maneja una aplicación, y contamos con un teléfono activo las 24 horas, por lo que las personas se pueden acercar. Va a llegar el personal del Comité y va a inspeccionar todo el ganado. Recordemos que el gusano puede atacar a todas las especies de sangre caliente, incluyendo aves y al ser humano. Ahí lo que se hace es revisar la gusanera y mandar larvas al laboratorio para confirmar que se trata del gusano barrenador", explicó.

Al momento no se presentan reportes en el noroeste de la nación, dijo, pero en caso de que así sea inmediatamente se desplegará vigilancia en los establos que se encuentran cerca, para evitar a toda costa que se propague.

"Esperamos no llegar a eso porque sería difícil. En los climas calientes el gusano puede durar hasta 18 días. En el estado de Sonora puede ser de 21 a 24. Este gusano es inteligente y siempre va a llegar a una herida, se introduce y se come el tejido, en una semana puede matar a un animal, y va a provocar que esté deprimido y que no quiera comer", informó.

Resaltó que hace 31 años no se había registrado la presencia del gusano barrenador en el país y su erradicación llevó cerca de 19 años, con una inversión de casi 400 millones de pesos, por lo que es importante prevenir la propagación.