Regidor de Cajeme busca regularizar uso de grúas particulares

Llevar a cabo un análisis a fondo para regularizar el servicio de remolque de vehículos que prestan empresas particulares al Ayuntamiento busca el regidor Jorge Rodríguez, pues en ninguna de las distintas áreas del Gobierno Municipal se cuenta con información precisa sobre los convenios que se tienen con las compañías.

Explicó que, según el artículo 89 del Reglamento de Tránsito Municipal, el Ayuntamiento puede celebrar convenios con compañías particulares que llevan a cabo el servicio de arrastre, salvamento y depósito vehicular, siempre y cuando no cuente con grúas o corralones suficientes. Sin embargo, al solicitar información de estos convenios ante la Secretaría General, Sindicatura Municipal y Seguridad Pública, la respuesta fue que no se cuenta con datos sobre los mismos.

"Se ha analizado este tema en la Comisión de Seguridad Pública, respecto al Reglamento de Tránsito Municipal. Solicité información a distintas dependencias, pero me comentan que no existen tales convenios para operar grúas particulares. Por ello yo quisiera que se regularizara a los particulares que prestan el servicio y que se les obligue a cumplir con cada parte del reglamento, ya que en la práctica no se lleva a cabo un procedimiento acorde a él y se realiza a discreción entre el policía y la compañía, tampoco se cumple con los montos que señala la Ley de Ingresos", dijo.

Este asunto ya fue planteado al alcalde Carlos Javier Cano, quien mostró disposición de que se lleve a cabo el análisis correspondiente para poner orden en cuanto al funcionamiento de grúas particulares. Existe una propuesta del regidor Fernando Meza para que también se analice la posibilidad de brindar apoyo de rehabilitación a quienes manejen en estado de ebriedad.