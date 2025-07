Protección Civil de Cajeme pide no ingresar a paseos cuando estén cerrados al público

Tras registrarse una muerte por asfixia en un paseo rumbo a la Presa Álvaro Obregón, el coordinador de Protección Civil Municipal informó que este se encontraba cerrado cuando ocurrió el suceso, por lo que hizo un llamado a la población para que evite ingresar a zonas recreativas cuando estas no cuentan con personal que realice vigilancia.

"En este caso el paseo estaba cerrado, no estaba trabajando, por lo que no había gente, no había guardia. Cuando las personas están cobrando por entrar al paseo ponen dispositivos de seguridad, ponen cuerdas, gente que está pendiente, pero cuando no trabaja el lugar es parte de un canal, como todos", explicó.

La dependencia ha realizado recorridos por balnearios y paseos del municipio para verificar que el personal encargado de ellos cuente con los protocolos de seguridad necesarios, dijo, pero para poder que se cumpla con ellos debe de estar abierto al público.

Reiteró el llamado a que las personas también eviten ingresar a zonas que no son recreativas, como canales o drenes, ya que las aguas son peligrosas, aunque estén a bajo nivel.

"Recomendamos no meterse a drenes, ni a canales, cuando se van a meter a paseos debe ser cuando están abiertos y cuando haya personas que cuiden, es lo que nosotros pedimos, que siempre haya genta pendiente de las personas que van. Desgraciadamente es una condición muy arraigada en Sonora", dijo.

Es con la llegada de las altas temperaturas y cuando los niños salen de vacaciones en las escuelas cuando incrementan los casos de personas en canales. En este mes se ha observado esta situación en distintas zonas del municipio, mientras que solamente ha habido un deceso hasta el momento.