Van por nueva generación de mecánica para mujeres en Obregón

En busca de que las mujeres puedan dar mantenimiento ellas mismas a sus vehículos o acceder a nuevos espacios laborales, el Instituto de Capacitación para el Trabajado del Estado de Sonora (Icatson) Obregón, anunció el curso sabatino de mecánica exclusivo para el público femenino "Servicio y reparación de iluminación automotriz".

Daniel Alberto Martínez Guzmán, instructor de mecánica, explicó que este curso lo toman muchas mujeres que quieren aprender mecánica para uso personal, además de no depender de nadie que les revise el carro y le dé mantenimiento.

"El curso lo toman en su mayoría para no depender de nadie y como propósito para este año que viene lo hacen para aprender a defenderse en el área de la mecánica para uso personal", detalló.

En este trimestre se tienen 19 alumnas, ya que la respuesta fue muy positiva y se espera que enero también tenga alta demanda por parte de las mujeres que quieran aprender sobre mecánica en el Icatson de Obregón, ubicado en la colonia Libertad.

¿CÓMO PUEDEN INSCRIBIRSE Y QUÉ BENEFICIOS TIENE EL CURSO?

"Ahorita tengo 19 inscritas en este trimestre que estamos cursando, se llenó el grupo por la demanda que existe", detalló.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas en el plantel Obregón y tienen un costo de 500 pesos para acudir todos los sábados de las 14:00 a las 19:00 horas en el trimestre de enero a marzo.

Para mayores informes se pueden comunicar al número 6441-115-6303 o al 644-416-5041, además de las redes sociales de Icatson Cajeme, así como acudir al plantel ubicado en la calle Juan de la Barrera 206, en la colonia Libertad.

Martínez Guzmán detalló que a través de este curso se busca que las mujeres se capaciten sobre mecánica para que ellas mismas puedan dar mantenimiento o reparar sus vehículos.