  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 1 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Inicia inscripción de Pensiones Bienestar en Obregón

Este es el último registro a los programas de Pensión Bienestar del año en Cajeme

Dic. 01, 2025
Los adultos mayores deben acudir con las copias de sus documentos para poder ser inscritos en los programas
Los adultos mayores deben acudir con las copias de sus documentos para poder ser inscritos en los programas

Este lunes arrancó el registro a los programas Pensión para el Bienestar del Adulto Mayor y Pensión Mujeres Bienestar en un operativo que permanecerá abierto hasta el 13 de diciembre.

Los adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años que quieran registrarse en cualquiera de los dos programas deben acudir a las oficinas de la Secretaría del Bienestar en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Ciudad Obregón, o su centro integrador más cercano, con su identificación oficial vigente, acta de nacimiento legible, CURP de impresión reciente, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y teléfono de contacto, todo ello en copia.

imagen-cuerpo

El registro es por orden alfabético y los lunes 1 y 8 de diciembre se tendrán las letras A a la C; los martes 2 y 9 de este mes de la D a la H; los miércoles 3 y 10 será de la letra I a la M; los jueves 4 y 11 de la letra N a la R; los viernes 5 y 12 las letras de la S a la Z y los sábados 6 y 13 todas las letras.

El horario de atención y registro a las pensiones Bienestar es de las 08:00 a las 15:00 horas y una vez que llegan deben llenar el formato correspondiente para que sean inscritos a cualquiera de los dos programas.

Ya que se registran, tarda en promedio dos meses en recibir la tarjeta del Banco Bienestar, por lo que se espera que reciban su primer depósito a inicios del año entrante.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Van por nueva generación de mecánica para mujeres en Obregón
Ciudad Obregón

Van por nueva generación de mecánica para mujeres en Obregón

Diciembre 01, 2025

Las alumnas que se inscriben quieren aprender a darle mantenimiento a su carro ellas mismas

Unison en Cajeme tiene presupuesto operativo para el 2026
Ciudad Obregón

Unison en Cajeme tiene presupuesto operativo para el 2026

Noviembre 30, 2025

El presupuesto aprobado fue únicamente para los gastos operativos del campus

Detectan padecimientos durante visitas de Salud Casa por Casa en Cajeme
Ciudad Obregón

Detectan padecimientos durante visitas de Salud Casa por Casa en Cajeme

Noviembre 30, 2025

Los adultos que se registraron en el programa reciben las visitas de personal de salud