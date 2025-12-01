Inicia inscripción de Pensiones Bienestar en Obregón

Este lunes arrancó el registro a los programas Pensión para el Bienestar del Adulto Mayor y Pensión Mujeres Bienestar en un operativo que permanecerá abierto hasta el 13 de diciembre.

Los adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años que quieran registrarse en cualquiera de los dos programas deben acudir a las oficinas de la Secretaría del Bienestar en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Ciudad Obregón, o su centro integrador más cercano, con su identificación oficial vigente, acta de nacimiento legible, CURP de impresión reciente, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y teléfono de contacto, todo ello en copia.

El registro es por orden alfabético y los lunes 1 y 8 de diciembre se tendrán las letras A a la C; los martes 2 y 9 de este mes de la D a la H; los miércoles 3 y 10 será de la letra I a la M; los jueves 4 y 11 de la letra N a la R; los viernes 5 y 12 las letras de la S a la Z y los sábados 6 y 13 todas las letras.

El horario de atención y registro a las pensiones Bienestar es de las 08:00 a las 15:00 horas y una vez que llegan deben llenar el formato correspondiente para que sean inscritos a cualquiera de los dos programas.

Ya que se registran, tarda en promedio dos meses en recibir la tarjeta del Banco Bienestar, por lo que se espera que reciban su primer depósito a inicios del año entrante.