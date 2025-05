Hay confianza en que abran frontera para exportaciones: Célida López

México tiene pláticas con las autoridades estadounidenses encargadas de la agricultura, por lo que se espera que pronto se pueda abrir la frontera nuevamente para exportación de ganado, dijo Célida López, titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa).

Enfatizó que se implementó en Sonora un protocolo estricto para que no cruce ni una cabeza de ganado afectada por la presencia del gusano barrenador, que principalmente se encuentra en estados como Campeche, Tabasco y Veracruz.

"Estamos muy positivos de que se vuelva a abrir la frontera, estamos haciendo lo que siempre se ha hecho en Sonora, somos el estado que tiene los mayores talentos veterinarios, casetas de inspección, filtros sanitarios, implementamos un protocolo muy difícil para que cruzara limpio cada ganado. Nosotros los sonorenses sabemos exportar, sabemos inspeccionar, tenemos la capacidad de aplicar protocolos y asegurar a Estados Unidos que podemos seguir exportando ganado limpio a pesar de la presencia del gusano barrenador", dijo.

Recordó que esta se había eliminado hace años y no fue sencillo hacerlo en su momento, por lo que se trabaja arduamente para lograr su erradicación.

"No es una plaga menor, hace décadas que se erradicó y para haberlo logrado en aquel momento pasaron muchísimos años, quien sabe de esta plaga conoce que no es sencillo, no solamente es cerrar fronteras, es detener la reproducción de la mosca, capacitar a los ganaderos para que ni una cabeza de ganado pueda ser movilizada del sur del estado, pues hay 7 estados los que son reconocidos como zonas afectadas, tenemos muchas capacitaciones, el Centro de Inspección Pecuaria hace un esfuerzo muy grande y por eso se respeta a Sonora en materia de exportaciones", mencionó.

Se han dejado de exportar entre 2 mil y 2 mil 500 cabezas de ganado diarias desde el cierre de la frontera.