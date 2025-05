Alcaldías de Sonora firman Plan Integral de Agua Potable

Una inversión de 915 millones de pesos provenientes de programas federales, estatales y municipales, se orientarán este año a 592 acciones en los 72 municipios de Sonora para garantizar el agua potable a la población y enfrentar la crisis hídrica, pues la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el gobernador Alfonso Durazo y las alcaldías firmaron hoy el Plan Integran de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Estatal.

El director general de la Conagua, Efraín Morales López, destacó que se trata de un día histórico para Sonora.

"Es un día histórico para Sonora, pero sobre todo es una muestra de todo lo que podemos lograr cuando se suma talento, recursos, voluntades, y se pone por delante el interés de la gente, es algo en lo que debemos coincidir. Esto es importante porque en muchas ocasiones no se quiere invertir en temas de agua porque no se ve, se prefiere hacer una banqueta o una biblioteca, pero yo les diría, no se ve, pero cómo se siente, cómo lo siente la gente que no tiene acceso al agua".

"Muy al inicio de la administración, la presidenta Claudia Sheinbaum nos instruyó a desarrollar un Plan Nacional Hídrico que pudiera atender las necesidades más sentidas, que se priorizara el derecho humano a tener agua, y que además estos programas no atendieran solo las necesidades inmediatas, sino las necesidades a largo plazo, para que las próximas generaciones no tengan que tener necesidades de agua extremas", explicó.

Del total de acciones, 401 serán para garantizar el acceso al agua potable, 163 atenderán problemas con el alcantarillado, y 28 serán relacionadas con el saneamiento. La Federación destinará 311 millones de pesos, el estado 76, y los municipios 528 millones, correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), pues cada alcaldía acordó destinar al menos el 30 por ciento de este programa a atender problemas relacionados con el agua potable.

Entre estas y otras acciones que se llevarán a cabo, como el apoyo a tecnificación en el campo y el saneamiento de ríos contaminados, se contempla una inversión superior a los 2 mil 300 millones de pesos, adelantó.

"Estamos llevando a cabo una gran inversión para proyectos estratégicos en las zonas con mayor estrés hídrico en este país, Sonora será beneficiado con estos proyectos. En el marco de todo este plan hídrico, la inversión total en este año va a ser más de 2 mil 300 millones de pesos. Es un antes y un después en materia de agua", dijo.

CONSUMO HUMANO ES PRIORIDAD

Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, reiteró su compromiso de que se abastecerá el líquido vital a todos los sonorenses.

"En la época neoliberal se veía al agua como una mercancía más, en nuestra administración el agua es un derecho y consecuentemente tiene prioridad el uso de agua para consumo humano, el programa del FAIS tiene esta vez la particularidad de atender preferentemente todas aquellas demandas de agua y aquello que por razones presupuestales no sea suficiente, contarán con el respaldo del gobierno del estado para salir juntos adelante y abastecer en calidad y cantidad adecuada a los sonorenses, que no haya uno solo sin tener acceso a este vital líquido", mencionó.

Durante su intervención, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, destacó que los municipios tienen distintas necesidades, pero comparten algunas de ellas, entre las cuales se encuentra el deterioro de infraestructura hidrosanitaria.

"Los municipios presentamos realidades distintas, pero presentamos desafíos comunes, hay sistemas de alcantarillado sanitario que ya superaron su vida útil, y plantas de tratamiento que requieren rehabilitación urgente. A este panorama se suma un estrés hídrico que se pudiera calificar como bíblico, esto ha colocado a nuestro estado en una situación crítica, estamos en un punto de quiebre, si no actuamos ponemos el riesgo el presente y futuro. Es el momento de tomar decisiones valientes", mencionó.