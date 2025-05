Residentes de la colonia Municipio Libre protestan por problemas de aguas negras

Por quinta ocasión en menos de un año, residentes de la zona comprendida entre las calles Miguel Cajén y Jalisco, de la colonia Municipio Libre, bloquearon estas vialidades argumentando que desde hace años sufren de problemas de aguas negras, afectación que no solo se presenta en dichas rúas, sino que se ha extendido al interior de sus viviendas.

Rosario, vecina de la calle Miguel Cajén, explicó que el pasado 14 de marzo habían realizado el mismo bloqueo de calles el cual fue retirado en acuerdo con el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), pero, que tras una reparación temporal retomaron la protesta exigiendo que no solo destapen la red sanitaria, sino que se realice la reparación de la tubería.

"El problema lo tenemos de hace años, no es de ahorita ni de ayer y solo vienen (personal de Oomapasc) y nos entrevistan, sacan el agua y se van; y a los 15 días otra vez sale el agua negra, aquí lo que se necesita y no nos vamos a mover hasta que veamos las máquinas que estén abriendo y metiendo tubos nuevos, es lo que necesitamos porque ya estamos cansados, en mi casa, donde tengo el baño, no se puede entrar de la peste", compartió.

Por su parte, Ofelia, vecina del mismo sector, explicó que además de las aguas residuales tanto en la calle, como al interior de los domicilios, en días recientes se presentó un conato de socavón, lo cual preocupa a los habitantes de la colonia, ya que representa un riesgo de hundimiento que podría afectar sus viviendas.

"Yo me acuerdo que en las votaciones yo le dije directamente al alcalde, que, si cuando iba a presentarse aquí en la Municipio Libre, y hasta la fecha, ya son casi cuatro años aproximadamente y ahí están los resultados, no necesitamos decir mucho, ahí se ve la calle toda verdosa", expresó.

El cierre de la vialidad se reportó la mañana del martes a las 10:00 horas, y alrededor de las 11:00 horas, acudió personal de la paramunicipal para conocer las demandas de los ciudadanos, acordando el desazolve de la calle, además de la reparación del socavón ubicado sobre la calle Miguel Cajén.

Eduardo Rochín Villegas, subdirector de operación y mantenimiento del Oomapasc, explicó que derivado de la gran extensión de tubería de la ciudad que presenta afectaciones por haber cumplido su tiempo útil o por la falta de mantenimiento que se tuvo durante años, retrasa el tiempo de atención, pero gracias a las gestiones que se implementan poco a poco se ha ido mejorando la atención temprana.

"El organismo lo que busca es dar una atención temprana, cada vez con mayor rapidez, y es así que hemos hecho convenios de colaboración con entidades federales como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y no es que tengamos que esperar que cierren una calle, sino que la infraestructura es muy extensa, y aunque tenemos un plan a veces el mantener la infraestructura o hacer reparaciones lleva su tiempo", declaró.

Finalmente, explicó que para poder mejorar la atención oportuna se requiere que los usuarios mantengan al corriente sus pagos a fin de que el recurso pueda ser aprovechado en obras, así como que se llegó al acuerdo con los vecinos de la zona en liberar las vialidades dando la atención a las peticiones de los residentes.