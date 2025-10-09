Halloween 2025: no se expedirán permisos para fiestas masivas en Cajeme

El presidente municipal de Cajeme, Carlos Javier Lamarque Cano, informó que este año no se dará ningún permiso por parte del Ayuntamiento para fiestas masivas de Halloween en la vía pública; esto, debido a las peticiones de habitantes de distintas colonias que se han visto afectados en años anteriores por este tipo de eventos.

"Para que quede claro, no hay permisos para fiestas masivas de Halloween, punto. Por seguridad de la gente, porque la misma gente lo pide, los vecinos que se ven afectados lo piden, no habrá ningún permiso para eventos masivos en fiestas de Halloween", mencionó.

El gobierno municipal se deslindó recientemente de un anuncio que circulaba por medio de redes sociales, en donde se daba a conocer una convocatoria sobre una presunta fiesta masiva que se realizaría en un motel ubicado en calle Norman E. Borlaug entre 500 y 600 del Valle del Yaqui.

Aunque en el anuncio se aseguraba que la organización se hacía de manera coordinada con Seguridad Pública y la Unidad Municipal de Protección Civil, ambas dependencias informaron que no hay expediciones de permisos de este tipo, por lo que invitan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de medios oficiales, así como a reportar cualquier situación irregular o evento que represente un riesgo para la seguridad pública.

El año pasado, cajemense acudieron con disfraces a distintos antros que realizaron concursos de disfraces, concentrándose en la avenida Miguel Alemán con sus vehículos, por lo que se tomaron medidas de precaución por parte de Tránsito Municipal, cerrando el paso de la calle Yaqui a la Mayo.