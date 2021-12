Habitantes de Pueblitos no tienen médico ni medicinas

Habitantes de Pueblitos demandan médico y medicamentos en el dispensario de la comunidad, ya que, al no poder surtir sus recetas, deben recorrer hasta 9 kilómetros hasta Esperanza .

Rosario Méndez Rosas, delegada de la comunidad, destacó que dentro de los principales medicamentos que hacen falta, son los antibióticos.

Además, desde hace más de un año el médico que atendía el lugar fue removido a otra comunidad y desde entonces no cuentan con ese servicio, en una zona de alta marginación, ya que sus habitantes se auto emplean elaborando pan o siendo pescadores.

"Yo soy auxiliar en un Centro de Salud, a mi únicamente me entregan para dolor como paracetamol, pero no antibióticos, para lo cual las personas requieren receta si quieren o pueden comprarla, porque no todos cuentan con recursos económicos para sus medicinas", argumentó.

La petición de contar con médico y más medicamentos fue hecha ante las autoridades municipales, quienes gestionarán con el Centro de Salud.