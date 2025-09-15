  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 15 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Guerreras Buscadoras de Cajeme respaldan a nueva titular de la Comisión Nacional de búsqueda

Ana Castro, vocera del colectivo, reconoció la trayectoria de Martha Lidia Pérez, y confió en que tendrán el apoyo para seguir cumpliendo su objetivo

Sep. 15, 2025
Guerreras Buscadoras de Cajeme respaldan a nueva titular de la Comisión Nacional de búsqueda

Tras el nombramiento de Martha Lidia Pérez Gumercindo como nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), las Guerreras Buscadoras de Cajeme esperan más apoyo para seguir cumpliendo con su objetivo: traer a desaparecidos de regreso a casa.

imagen-cuerpo

Ana Isabel Castro Cota, vocera del colectivo, reconoció la trayectoria de Pérez Gumercindo y recordó que anteriormente estuvo frente a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, perteneciente a la FGR.

imagen-cuerpo

“Yo estoy de acuerdo en que haya quedado la maestra Martha, ella fue fiscal de desaparecidos en la FGR y estaba haciendo muy buen trabajo, creemos que acá nos va dar todo el apoyo que necesitamos para encontrar a nuestros desparecidos”, expresó.

Castro Cota agregó que, el colectivo de Búsqueda estuvo monitoreando el proceso de selección del nuevo titular de la Comisión de Búsqueda, para percatarse de que el proceso fuera transparente.

“Nosotros creemos en ella, damos nuestro voto a favor para que haga un buen equipo de trabajo con colectivos y familiares de desaparecidos”, mencionó la vocera de las Guerreras Buscadoras, quien además, la nueva titular de la CNB tiene mucho trabajo, pues durante las entrevistas previas a su designación tocó temas importantes, tales como la búsqueda de desaparecidos de larga data, y la identificación de cuerpos que se encuentran en unidades de Semefo y funerarias.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
Retirar caseta de cobro haría a Cajeme más competitivo: Armando Alcalá
Ciudad Obregón

Retirar caseta de cobro haría a Cajeme más competitivo: Armando Alcalá

Septiembre 15, 2025

El regidor de Cajeme dijo que siguen las gestiones ante los diferentes niveles de gobierno

¿Cómo funcionará mañana transporte suburbano en el Valle del Yaqui?
Ciudad Obregón

¿Cómo funcionará mañana transporte suburbano en el Valle del Yaqui?

Septiembre 15, 2025

Por ser día festivo se tendrán menos unidades circulando en la zona del Valle del Yaqui

Crecen trabajadores independientes en Sonora: Imss
Ciudad Obregón

Crecen trabajadores independientes en Sonora: Imss

Septiembre 15, 2025

Los trabajadores independientes afiliados al Imss aumentaron en lo que va del año