Guerreras Buscadoras de Cajeme respaldan a nueva titular de la Comisión Nacional de búsqueda

Tras el nombramiento de Martha Lidia Pérez Gumercindo como nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), las Guerreras Buscadoras de Cajeme esperan más apoyo para seguir cumpliendo con su objetivo: traer a desaparecidos de regreso a casa.

Ana Isabel Castro Cota, vocera del colectivo, reconoció la trayectoria de Pérez Gumercindo y recordó que anteriormente estuvo frente a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, perteneciente a la FGR.

“Yo estoy de acuerdo en que haya quedado la maestra Martha, ella fue fiscal de desaparecidos en la FGR y estaba haciendo muy buen trabajo, creemos que acá nos va dar todo el apoyo que necesitamos para encontrar a nuestros desparecidos”, expresó.

Castro Cota agregó que, el colectivo de Búsqueda estuvo monitoreando el proceso de selección del nuevo titular de la Comisión de Búsqueda, para percatarse de que el proceso fuera transparente.

“Nosotros creemos en ella, damos nuestro voto a favor para que haga un buen equipo de trabajo con colectivos y familiares de desaparecidos”, mencionó la vocera de las Guerreras Buscadoras, quien además, la nueva titular de la CNB tiene mucho trabajo, pues durante las entrevistas previas a su designación tocó temas importantes, tales como la búsqueda de desaparecidos de larga data, y la identificación de cuerpos que se encuentran en unidades de Semefo y funerarias.