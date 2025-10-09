  • 24° C
Ciudad Obregón

Gobierno municipal reconoce a campeona paralímpica cajemense

El Ayuntamiento dio un reconocimiento a Leticia Ochoa Delgado por ganar cuarto lugar en lanzamiento de disco F52 durante campeonato mundial

Oct. 09, 2025
Por su dedicación y desempeño en el Campeonato Mundial de Para atletismo que tuvo lugar en Nueva Delhi, en la India, la cajemense Leticia Ochoa Delgadillo recibió un reconocimiento por parte del gobierno municipal, acto en el que se destacó el talento que existe en el municipio en relación al deporte adaptado.

El alcalde Javier Lamarque Cano destacó que Leticia Ochoa se llevó el cuarto lugar en el lanzamiento de disco F52 en esta ocasión, pues ya ha participado en otros campeonatos.

imagen-cuerpo

"Me siento muy orgullosa de ser parte de Cajeme, estoy muy contenta de regresar a casa, con el cariño de mi familia, mis amigos y las autoridades, el deporte paralímpico también es deporte, una silla no hace la diferencia, yo tengo un lema y es que no necesito caminar a donde quiero llegar", comentó la paralímpica, durante la entrega, quien estuvo acompañada por el director del Instituto Municipal del Deporte, Rodrigo Minjárez, entre otros presentes.

Leticia Ochoa es una de las máximas exponentes del deporte adaptado en Sonora y a nivel nacional, pues ha representado al país en cuatro ediciones de los Juegos Paralímpicos (Atenas 2004, Pekín 2008, Río 2016 y Tokio 2020), compitiendo en la categoría F52 en pruebas de lanzamiento de disco y bala.

También ha participado en campeonatos mundiales como Lyon 2013, Doha 2015, donde obtuvo medalla de plata en disco, Londres 2017 y Dubái 2019.

Cabe señalar que en septiembre de este año inició la rehabilitación del Centro Deportivo de Alto Rendimiento para Personas con Discapacidad (Cedar) de Cajeme.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

