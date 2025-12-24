Buscan iluminar calles Jalisco y Sufragio

El Gobierno Municipal de Cajeme busca implementar acciones para poder iluminar las calles Jalisco y Sufragio, donde se pretende realizar una inversión en instalación de postes para luminarias, pues actualmente algunos tramos carecen de ellos y esto afecta la movilidad de los automovilistas durante la noche, exponiéndolos a posibles accidentes.

El presidente municipal, Javier Lamarque Cano, adelantó que se hacen gestiones para hacer adecuaciones a las vialidades en mención, donde además se pintarían las líneas que dividen los carriles, con el fin de fortalecer la seguridad y mejorar la imagen.

"Por lo pronto queremos ver la manera de iluminar la Sufragio y la Jalisco; es una inversión muy importante porque implica poner postes. Veremos la manera de reforzar las rayas de señalamientos en esas calles, esto es muy importante, por seguridad principalmente, y porque mejora la imagen de las calles", dijo.

Asimismo, dijo que siguen haciéndose las gestiones para que el Ayuntamiento pueda intervenir en zonas viales que corresponden al Gobierno Federal, como el caso de la entrada norte y sur de Ciudad Obregón, donde se requiere mejorar la iluminación.

"Por supuesto que nos interesa iluminar las entradas a la ciudad, vamos a tratar de llegar a un acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para iluminar al menos de Esperanza a la entrada norte de Obregón y del Aeropuerto Internacional a la entrada sur, al menos en donde ya hay postes, contamos con el apoyo del delegado Máximo Moscoso, quien tiene buena disposición para trabajar por el bien del municipio", mencionó.

Este año se trabajó en iluminar distintas zonas del municipio, tanto en la zona urbana como la rural, así como unidades deportivas y plazas.