  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 24 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Buscan iluminar calles Jalisco y Sufragio

Algunos tramos carecen de postes para luminarias, por lo que requiere adecuaciones

Dic. 24, 2025
Buscan iluminar calles Jalisco y Sufragio

El Gobierno Municipal de Cajeme busca implementar acciones para poder iluminar las calles Jalisco y Sufragio, donde se pretende realizar una inversión en instalación de postes para luminarias, pues actualmente algunos tramos carecen de ellos y esto afecta la movilidad de los automovilistas durante la noche, exponiéndolos a posibles accidentes.

El presidente municipal, Javier Lamarque Cano, adelantó que se hacen gestiones para hacer adecuaciones a las vialidades en mención, donde además se pintarían las líneas que dividen los carriles, con el fin de fortalecer la seguridad y mejorar la imagen.

"Por lo pronto queremos ver la manera de iluminar la Sufragio y la Jalisco; es una inversión muy importante porque implica poner postes. Veremos la manera de reforzar las rayas de señalamientos en esas calles, esto es muy importante, por seguridad principalmente, y porque mejora la imagen de las calles", dijo.

Asimismo, dijo que siguen haciéndose las gestiones para que el Ayuntamiento pueda intervenir en zonas viales que corresponden al Gobierno Federal, como el caso de la entrada norte y sur de Ciudad Obregón, donde se requiere mejorar la iluminación.

"Por supuesto que nos interesa iluminar las entradas a la ciudad, vamos a tratar de llegar a un acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para iluminar al menos de Esperanza a la entrada norte de Obregón y del Aeropuerto Internacional a la entrada sur, al menos en donde ya hay postes, contamos con el apoyo del delegado Máximo Moscoso, quien tiene buena disposición para trabajar por el bien del municipio", mencionó.

Este año se trabajó en iluminar distintas zonas del municipio, tanto en la zona urbana como la rural, así como unidades deportivas y plazas.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
CAM 40 va por inclusión laboral en Cajeme
Ciudad Obregón

CAM 40 va por inclusión laboral en Cajeme

Diciembre 24, 2025

Quieren gestionar con tiempo los espacios para que los jóvenes tengan espacios para exponer sus trabajos

Habrá menos camiones el 25 de diciembre en Obregón
Ciudad Obregón

Habrá menos camiones el 25 de diciembre en Obregón

Diciembre 24, 2025

El tiempo de espera será más largo durante el día de navidad debido a que habrá menos camiones

BTED Obregón va por sede de evento nacional
Ciudad Obregón

BTED Obregón va por sede de evento nacional

Diciembre 24, 2025

Los jóvenes que participan en el evento deportivo provienen de diferentes partes del país y el estado