Fortalecen prevención de adicciones en secundaria de Cajeme

Padres de familia de 28 grupos de la secundaria General Número 1 recibieron esta semana folletos y material preventivo contra las adicciones para fortalecer las acciones que se realizan en el plantel, informó el director, Jesús Martínez Duarte.

ACCIONES PREVENTIVAS CONTRA ADICCIONES EN LA SECUNDARIA

El directivo dijo que esta semana se tuvieron reuniones con los padres de familia para entregar las boletas del primer trimestre y se aprovechó para hacerles llegar el material preventivo.

"Entregamos un folleto dirigido a padres de familia junto con las boletas del primer trimestre, es un folleto sobre la prevención de las adicciones, especialmente contra el fentanilo, que es una droga muy peligrosa que está al acecho", detalló.

Agregó que los programas preventivos fueron parte importante del 2025 y continuarán durante el 2026, ya que se han tenido buenos resultados y es necesario fortalecer las acciones que se tengan.

REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE VAPEADORES

Martínez Duarte recordó que el ciclo pasado se tuvo una reducción de hasta el 80 por ciento en el consumo de vapeadores entre los estudiantes y la tendencia positiva continúa este ciclo, aunque reconoció que es muy complicado erradicarlo debido a que los jóvenes compran esos dispositivos por fuera de la escuela.

"Ese es un programa permanente que ha tenido buenos resultados, ahorita hay casos muy contados, aunque todavía hay evidente sospecha, es muy difícil que se erradique porque por lo regular los vapeadores se consiguen fuera de la escuela".

El director reconoció que los padres de familia han reaccionado bien a los programas preventivos implementados por la escuela secundaria.