Feministas se manifiestan por asesinato de Marisol Cuadras

La caminata fue pacífica y la afluencia de manifestantes era de aproximadamente 30 féminas quienes terminaron la marcha frente a Palacio Municipal de Cajeme donde colocaron al menos tres veladoras y con gis en mano pusieron a un lado de la puerta principal del edificio gubernamental, la frase "Vivas nos queremos".

Sobre la banqueta frente a Palacio Municipal, colocaron mensajes como "te nombramos Marisol", "la policía no me cuida" y "no estamos todas falta Marisol".

INTERVIENEN EN FESTIVAL TETABIAKTE