Feministas piden revisión en caso de Karina Alejandra

"Que sea ventilado, desde el mes de julio lo planteamos así, que sea ventilado estos hechos en la mesa de trabajo que instaló desde febrero del 2022 cuando se crea el grupo interinstitucional y multidisciplinario de seguimiento de la implementación de la violencia de género en Sonora y particularmente en los municipios alertados, en este caso en Cajeme", manifestó Leticia Burgos Ochoa, representante de la red.

En esta mesa de trabajo que se tiene con la fiscalía, se atienden las denuncias de familiares y organizaciones de la sociedad civil, por lo que se hizo la petición desde el mes de julio pasado que se revise el caso debido a las irregularidades que se han encontrado la Red Feminista .

Burgos Ochoa explicó que el caso de Karina Alejandra, asesinada en marzo de 2021, tiene un antecedente de denuncia de violencia, así como una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y garantías de protección que se le debió haber brindado.

"Este caso en particular, estos hechos en particular, tenían como antecedente denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y una denuncia por tentativa de feminicidio que su ex pareja había pretendido ultimarla con alevosía y ventaja dado su cargo de policía municipal de Cajeme".

Por otro lado, María Elena Barreras, también parte de la Red Feminista Sonorense, anunció que se dará como como fecha límite el 25 de abril para que el Congreso Local legisle el tema de la iniciativa 3 de 3 que ya fue aprobada en el Congreso de la Unión y falta bajarlo a Sonora.

"Estamos poniendo al 25 de abril como límite al Congreso Local para que en Sonora sea ley la 3 de 3", abundó.