Fans celebran Día de Star Wars en Ciudad Obregón

La Biblioteca Jesús Corral Ruiz se convirtió esta mañana en el epicentro de los fanáticos de la saga cinematográfica Star Wars en Ciudad Obregón, pues cajemenses acudieron con disfraces, ´espadas láser´, y playeras alusivas para celebrar el denominado "May the Fourth be with you", que se conmemora cada 4 de mayo a nivel internacional en honor a la franquicia.

Se trata de un evento cuyo objetivo es que los fans de las películas cuenten con un espacio para disfrutar de estos filmes, exposición de artículos coleccionables y stands de venta.

La agrupación "Fandomzone", que se encarga de organizar este evento en el municipio cada año, determinó que, por cuestiones de logística, este tendría lugar el día 18 durante este 2024.

A partir de las 10:00 horas, fanáticos llegaron a las instalaciones. En el auditorio de la Biblioteca se proyectó la película "La venganza de los Sith", y se proyectarán algunos capítulos de otras series de Star Wars.