Falta empatía hacia personas de talla baja

Lo anterior, es una situación que se presenta en el sur de Sonora. La Asociación Pequeñas Grandes Personas en Sonora tiene 30 miembros cuyas edades varían desde niños a adultos mayores, todos alguna vez maltratados en lugares públicos y privados, resaltó su presidenta, Aurora Torres Gutiérrez.

Destacó que la educación comienza en casa y que por eso los padres deben de enseñar a sus hijos a respetar a las personas bajo cualquier condición, física, mental y emocional.

"En las escuelas los demás niños no quieren jugar con pequeños con acondroplasia, los maestros no los dejan participar en las escolta o equipos deportivos por su apariencia, aunque cumplan con los requisitos y, ya de adultos, en las empresas no se nos permite llenar vacantes por nuestra condición, porque dicen que no somos aptos", externo.

Hay personas de talla baja que aunque reciben un rotundo no, siguen aferrándose a la vida; sin embargo, lamentó que hay otro porcentaje que prefiere encerrarse y apartarse para evitar el rechazo social.

La asociación que preside cuenta con ayuda psicológica con el fin de superar los posibles traumas y transformarlos en sentimiento de valor y crecimiento personal.