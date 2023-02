Fallan plataformas en San Valentín

El vicepresidente de la Unión de Restauranteros Unidos de Cajeme y del sur de Sonora, destacó que hubo clientes que perdieron hasta 2 mil pesos, tras pedir el servicio a través de plataformas de envío.

"Hubo muchos inconvenientes, hay personas a quienes se les cobró el producto; sin embargo, no llegó a su domicilio, pero ya no es responsabilidad del restaurante, porque al momento de que tú lo haces por una plataforma, desde que nuestros agremiados entregan el producto al repartidor, ya el restaurante no tiene control", comentó.

Ante esta problemática, el gremio de restauranteros recomendó a los comensales checar y verificar la confiabilidad de las plataformas o bien aceptar el servicio a domicilio del restaurante a elegir.

"El servicio a domicilio de los restaurantes es una de las principales razones para que el producto no llegue en mal estado, pues cuando se pide el servicio en algunas plataformas, el producto no siempre llega bien y piensan que la responsabilidad es del negocio", dijo Ibarra Partida.

Sin embargo, destacó que la solicitud a plataformas es muy popular entre los jóvenes, debido a su practicidad, aun así, piden estar atentos al momento de elegirlas.